中共大動作對台軍演 專家推斷：針對賴政府近日作為

中共東部戰區於4月1日，陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊組織聯合演訓。專家認為，最主要原因是針對賴政府近日作為的表態；同時也夾帶海警巡查執法，進行法律戰；也不排除是創造未來與美國川普政府交易的籌碼。相較於3月17日，共軍一日發動兩場聯合戰備警巡，當時大陸外交部、國台辦等單位的發言，顯示當日釋放訊息的主要對象是美國，其次才是賴政府；但今天的軍演應是針對賴政府近日在兩岸問題上的措施，所做的一次表態。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，今天共軍在台灣周邊的演訓，研判同時具有三個用意：第一是藉武力展示意味濃厚的軍事行動，對賴政府近日作為，進行旗幟鮮明的表態；第二，夾帶海警到中線以東巡查執法，支援其對台灣海峽的法律戰；第三，不排除是藉故升高台海緊張情勢，以便利用川普政府不願過早捲入和中共軍事衝突的心態，創造和川普政府交易的籌碼。

揭仲指出，3月17日共軍曾單日兩度於台灣周邊實施「聯合戰備警巡」，而當天不論是中共外交部發言人毛寧或國台辦發言人陳斌華，在對外發言時都強調共軍的演習是「對外部勢力執意縱容支持台獨行徑的堅決回應」、「對外部勢力干涉滋事的嚴正警告」；顯示中共當日藉軍事演訓釋放訊息的主要對象是美國，其次才是被中共指責為「倚外謀獨」的賴政府。

但今天中共的軍事演訓，應該是針對賴清德總統於3月13日拋出17項因應策略後迄今，政府在兩岸問題上的措施，所做的一次表態。揭仲解釋，除今天中共軍演展開後，無論國台辦或東部戰區的發言與影像，都是旗幟鮮明地對政府、甚至對賴總統本人進行強烈的批判；中共國台辦也在3月26日連出9篇新聞稿「九批賴政府」，其中2篇更在標題直接點名賴總統，顯示中共中央至少在3月26日，可能就已經決定要進行一次規模較大的軍事表態，並於接下來幾天開始進行相關的軍事準備。

揭仲也提醒，除共軍派機艦進入台灣周邊，中共海警也在上午10點多，突然由東海分局發布消息指出，已派出4支、總數至少7艘的海警艦艇編隊進入台灣周邊，還在公布的示意圖中，暗示其海警船是從台北與嘉義外海直接穿越海峽中線，進入中線以東海域，更在新聞稿中表示要在台灣周邊「組織執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押」等科目演練，還強調是按照「一中原則」管控台島行動。揭仲說，倘若實情確實如此，則中共明顯是想以海警的具體行動，創造在中線以東行使管轄權的例證，以支援北京對台灣海峽的法律戰訴求。

揭仲還說，值得注意的是，從賴總統3月13日拋出17項因應策略迄今，已經過了二星期，北京先是對賴總統的17項採取漠視策略，在3月17日的一天兩度「聯合戰備警巡」首要針對的也是美國；又為何在3月26日突然來個「九批賴政府」，然後又在今天舉行針對性軍事演訓？揭仲研判，從今天國台辦發言人朱鳳蓮隻字不提美國，集中批評賴總統「加劇台海緊張局勢」、指控賴總統是「兩岸和平破壞者」與「台海危機製造者」，顯示北京不排除是在雙邊正在規劃川習會的時機，藉故升高台海緊張情勢，以利用川普政府不願過早捲入和中共軍事衝突的心態，創造和川普政府交易的籌碼或機會。

至於中共演訓的動態，揭仲說從現有資訊中，顯示除以往「聯合戰備警巡」都會有的共軍機艦進入我方應變區外，也包括火箭軍模擬對台灣陸地目標發射飛彈，和由戰鬥機、轟炸機與空中加油機編組的「體系化打擊機群」進入戰術位置等演練；但與過往的「聯合戰備警巡」共軍機艦是前往戰術位置不同的是，中共顯然是為了增加武力展示或威嚇的效果，刻意派船艦接近我方鄰接區，製造短兵相接的機會。

揭仲也指出，在中共釋出的影片，出現疑似轟六K轟炸機攜帶空射型鷹擊21高超音速反艦飛彈參加演習的畫面，若畫面確實來自今天的演訓，則是中共首次公布空射型鷹擊21高超音速反艦飛彈參加台灣周邊演習。