中共大動作對台軍演 專家推斷：針對賴政府近日作為
中共東部戰區於4月1日，陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊組織聯合演訓。專家認為，最主要原因是針對賴政府近日作為的表態；同時也夾帶海警巡查執法，進行法律戰；也不排除是創造未來與美國川普政府交易的籌碼。相較於3月17日，共軍一日發動兩場聯合戰備警巡，當時大陸外交部、國台辦等單位的發言，顯示當日釋放訊息的主要對象是美國，其次才是賴政府；但今天的軍演應是針對賴政府近日在兩岸問題上的措施，所做的一次表態。
中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，今天共軍在台灣周邊的演訓，研判同時具有三個用意：第一是藉武力展示意味濃厚的軍事行動，對賴政府近日作為，進行旗幟鮮明的表態；第二，夾帶海警到中線以東巡查執法，支援其對台灣海峽的法律戰；第三，不排除是藉故升高台海緊張情勢，以便利用川普政府不願過早捲入和中共軍事衝突的心態，創造和川普政府交易的籌碼。
揭仲指出，3月17日共軍曾單日兩度於台灣周邊實施「聯合戰備警巡」，而當天不論是中共外交部發言人毛寧或國台辦發言人陳斌華，在對外發言時都強調共軍的演習是「對外部勢力執意縱容支持台獨行徑的堅決回應」、「對外部勢力干涉滋事的嚴正警告」；顯示中共當日藉軍事演訓釋放訊息的主要對象是美國，其次才是被中共指責為「倚外謀獨」的賴政府。
但今天中共的軍事演訓，應該是針對賴清德總統於3月13日拋出17項因應策略後迄今，政府在兩岸問題上的措施，所做的一次表態。揭仲解釋，除今天中共軍演展開後，無論國台辦或東部戰區的發言與影像，都是旗幟鮮明地對政府、甚至對賴總統本人進行強烈的批判；中共國台辦也在3月26日連出9篇新聞稿「九批賴政府」，其中2篇更在標題直接點名賴總統，顯示中共中央至少在3月26日，可能就已經決定要進行一次規模較大的軍事表態，並於接下來幾天開始進行相關的軍事準備。
揭仲也提醒，除共軍派機艦進入台灣周邊，中共海警也在上午10點多，突然由東海分局發布消息指出，已派出4支、總數至少7艘的海警艦艇編隊進入台灣周邊，還在公布的示意圖中，暗示其海警船是從台北與嘉義外海直接穿越海峽中線，進入中線以東海域，更在新聞稿中表示要在台灣周邊「組織執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押」等科目演練，還強調是按照「一中原則」管控台島行動。揭仲說，倘若實情確實如此，則中共明顯是想以海警的具體行動，創造在中線以東行使管轄權的例證，以支援北京對台灣海峽的法律戰訴求。
揭仲還說，值得注意的是，從賴總統3月13日拋出17項因應策略迄今，已經過了二星期，北京先是對賴總統的17項採取漠視策略，在3月17日的一天兩度「聯合戰備警巡」首要針對的也是美國；又為何在3月26日突然來個「九批賴政府」，然後又在今天舉行針對性軍事演訓？揭仲研判，從今天國台辦發言人朱鳳蓮隻字不提美國，集中批評賴總統「加劇台海緊張局勢」、指控賴總統是「兩岸和平破壞者」與「台海危機製造者」，顯示北京不排除是在雙邊正在規劃川習會的時機，藉故升高台海緊張情勢，以利用川普政府不願過早捲入和中共軍事衝突的心態，創造和川普政府交易的籌碼或機會。
至於中共演訓的動態，揭仲說從現有資訊中，顯示除以往「聯合戰備警巡」都會有的共軍機艦進入我方應變區外，也包括火箭軍模擬對台灣陸地目標發射飛彈，和由戰鬥機、轟炸機與空中加油機編組的「體系化打擊機群」進入戰術位置等演練；但與過往的「聯合戰備警巡」共軍機艦是前往戰術位置不同的是，中共顯然是為了增加武力展示或威嚇的效果，刻意派船艦接近我方鄰接區，製造短兵相接的機會。
揭仲也指出，在中共釋出的影片，出現疑似轟六K轟炸機攜帶空射型鷹擊21高超音速反艦飛彈參加演習的畫面，若畫面確實來自今天的演訓，則是中共首次公布空射型鷹擊21高超音速反艦飛彈參加台灣周邊演習。
揭仲認為，這除了代表共軍也在台灣周邊演練應付美軍介入的科目外，也可能是演練從國軍戰機作戰半徑的邊緣，甚至以外的空域，用空射高超音速反艦飛彈，對國軍海軍在台灣東部海域實施戰力保存或維持海上補給線的艦隊發動攻擊。
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