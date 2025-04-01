劍指美國？學者分析共軍對台軍演目的 演練「區域拒止與反介入」

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聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
解放軍今（1）日組織陸海空軍及火箭軍於台島周邊開展聯合演訓，搭配大陸海警局在台灣周邊海域開展執法巡查。圖／取自中國海警微信公眾號
解放軍今（1）日組織陸海空軍及火箭軍於台島周邊開展聯合演訓，搭配大陸海警局在台灣周邊海域開展執法巡查。圖／取自中國海警微信公眾號

中共解放軍今（1）日宣布組織陸海空軍及火箭軍於台島周邊開展聯合演訓。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，此次軍演是北京意在「川習會」前試探川普對台海的態度，「要看川普會為了台海和平付出多少代價」。他並指，這次演習的特色是演練「區域拒止與反介入」（A2/AD），假想敵就是美軍。

林穎佑目前在美國華府進行智庫訪問，他接受本報採訪表示，這次中共軍演的目標對象是美國，用意在試探川普對台海的態度，在「川習會」之前瞭解美國的態度跟底線。

他指出，在美國國防部長赫塞斯與日本防衛大臣中谷元才剛舉行會晤，關切台海和平之後，「他（中共）就立刻有這樣大的軍演打臉川普，就是要看川普會為了台海和平付出多少代價。現在就看美國怎麼出招。」他提到，川普比起拜登是更會運用武力展示國家實力的總統。

相較「聯合利劍—2024B」演習科目包含「要港要域封控」，此次軍演演習科目為「要域要道封控」。林穎佑認為，上次演習比較針對特殊港口，這次則更側重區域性的海域封鎖。

他進一步指出，這次解放軍對台軍演要連著解放軍軍艦2月曾到西太平洋，甚至到南太平洋、到澳洲，3月曾在北印度洋進行軍演等一同觀察，「我認為這就是『區域拒止與反介入』（A2/AD）的演訓」，希望把美軍拒止在外面，然後用海警船對台灣進行謀術。

林穎佑觀察，這一次解放軍轟炸機搭載了「鷹擊21」反艦飛彈，另外，航母山東號可能會如「聯合利劍2023」或「聯合利劍—2024B」一樣到台灣東南方巡弋，除了意在攻打台灣東部之外，也是扮演成假想敵，即介入台海的美軍，演練如何運用海空軍力量對付美軍。

此次環台軍演再次搭配海警於台島周邊海域執法巡查。林穎佑認為，大陸海警越來越扮演著隔離、封鎖台海第一線的兵力。他解釋，因為海警擁有執法權，不管是在金廈海域或者日前大陸海警船在東沙島海域的「圍困」，這些行動都是在展示其對於台海的能力，「解放軍是對付美軍，海警是用來封控」。此外，大陸也可藉由執法權來行使管轄權，屬於對台法律戰。

中共解放軍今（1）日在台島周邊開展聯合演訓，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，此次軍演是北京意在「川習會」前試探川普對台海的態度，他並指，這次演習的特色是演練「區域拒止與反介入」（A2/AD），假想敵就是美軍。圖／本報系資料照片
中共解放軍今（1）日在台島周邊開展聯合演訓，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，此次軍演是北京意在「川習會」前試探川普對台海的態度，他並指，這次演習的特色是演練「區域拒止與反介入」（A2/AD），假想敵就是美軍。圖／本報系資料照片

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