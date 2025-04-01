中共對台軍演！陸外交部喊必要行動 批台獨立場「螳臂擋車」

中共解放軍東部戰區今日一早於7時半許宣布，4月1日組織陸海空火等兵力位台島周邊進行聯合演訓。大陸外交部表示，合演訓是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，妄圖倚外謀「獨」分裂國家是螳臂擋車注定失敗。

在4月1日下午例行記者會上，大陸外交部發言人郭嘉昆針對媒體問及在台島周邊進行聯合演訓時指，關於這次聯合演訓，東部戰區和國務院台辦已經對外發布了消息，中方有關聯合演訓是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權，維護國家統一的正當必要行動。

郭嘉昆強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，妄圖倚外謀「獨」分裂國家是螳臂擋車注定失敗，中國終將統一，也必將統一的歷史大勢不可阻擋。

本日一早，共軍東部戰區新聞發言人施毅於清晨宣布，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。施毅並稱，這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

而據大陸官媒央視新聞旗下新媒體「玉淵譚天」微博消息，中國人民解放軍軍事科學院副研究員付征南表示，此次共軍軍演行動經過充分準備，就是要正告賴清德當局，只要賴清德當局謀獨更甚，中共解放軍的行動就會更進一步，中共解放軍實施反制行動，完全合情合理合法。

付征南並稱，是「賴清德挑釁在先，違逆民意拋出的『17項策略』，把大陸定位為『境外敵對勢力』。解放軍要要正告賴清德當局，只要其謀獨更甚共軍行動就會更進一步」。