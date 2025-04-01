快訊

直播／共軍今對台軍演 國防部17時臨時召開記者會說明

1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他在豆漿店花35元中大獎

鄭文燦涉貪案又異動！法官重病「住院多日」 桃院證實由審判長代理

中共對台軍演！陸外交部喊必要行動 批台獨立場「螳臂擋車」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆稱，共軍1日展開的聯合演訓，是捍衛國家主權，維護國家統一的正當必要行動。圖／路透
大陸外交部發言人郭嘉昆稱，共軍1日展開的聯合演訓，是捍衛國家主權，維護國家統一的正當必要行動。圖／路透

中共解放軍東部戰區今日一早於7時半許宣布，4月1日組織陸海空火等兵力位台島周邊進行聯合演訓。大陸外交部表示，合演訓是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，妄圖倚外謀「獨」分裂國家是螳臂擋車注定失敗。

在4月1日下午例行記者會上，大陸外交部發言人郭嘉昆針對媒體問及在台島周邊進行聯合演訓時指，關於這次聯合演訓，東部戰區和國務院台辦已經對外發布了消息，中方有關聯合演訓是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權，維護國家統一的正當必要行動。

郭嘉昆強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，妄圖倚外謀「獨」分裂國家是螳臂擋車注定失敗，中國終將統一，也必將統一的歷史大勢不可阻擋。

本日一早，共軍東部戰區新聞發言人施毅於清晨宣布，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。施毅並稱，這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

而據大陸官媒央視新聞旗下新媒體「玉淵譚天」微博消息，中國人民解放軍軍事科學院副研究員付征南表示，此次共軍軍演行動經過充分準備，就是要正告賴清德當局，只要賴清德當局謀獨更甚，中共解放軍的行動就會更進一步，中共解放軍實施反制行動，完全合情合理合法。

付征南並稱，是「賴清德挑釁在先，違逆民意拋出的『17項策略』，把大陸定位為『境外敵對勢力』。解放軍要要正告賴清德當局，只要其謀獨更甚共軍行動就會更進一步」。

台獨 解放軍 賴清德 軍演

延伸閱讀

文攻重於武嚇？共軍東部戰區再釋新主題海報「懾封」 2行大字壓圖上

中共對台軍演 外交部譴責破壞台海和平籲停止挑釁

中共對台軍演 AIT：不負責任軍事壓迫破壞台海和平

回應解放軍軍演 外交部批北京「麻煩製造者」

相關新聞

共軍對台軍演 是為「川習會」做準備？學者分析：與美交易籌碼

解放軍今（1）日組織陸海空火等兵力位台島周邊開展聯合演訓，同時，大陸海警多支海警艦艇編隊位台灣周邊海域組織執法巡查。淡江...

配合對台軍演 福建海警於東引、烏坵附近海域綜合執法巡查

中國海警局今日於微信公眾號以中英文刊出消息指，4月1日，福建海警組織艦艇編隊位東引島、烏坵嶼附近海域進行綜合執法巡查，重...

中共對台軍演 國防部17:00召開記者會說明

中共東部戰區今天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。國防部發出採訪通知，將於下午5時召開「國軍針對中共...

中共軍演！侯友宜訪台東突接國防部緊急通報 險折返新北

新北市長侯友宜今率團訪台東，他上午下飛機後立即接獲國防部要派人進駐EOC的緊急通報，他認為軍演像作戰，應該趕回去，後經確...

CNN：中共軍演時機有1巧合 將考驗美護台決心

中國大陸解放軍東部戰區宣布4月1日起在台灣周邊展開聯合演訓，消息不僅引發國內熱議，同時吸引國際媒體關注。美國有線電視新聞...

回應解放軍軍演 AIT批北京不負責任、加劇局勢緊張

針對解放軍軍演，美國在台協會（AIT）發言人表示，刻正密切關注中國在台灣周邊的軍事行動，中國不斷升高的軍事恐嚇手段只會加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。