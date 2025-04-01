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4度共軍演習前緝獲偷渡客 管碧玲批小動作：複合式灰色地帶襲擾

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
近期中共4次軍演、聯演發布前一刻，同時都會有小目標的偷渡，來者的説辭也高度雷同。圖／翻攝自管碧玲臉書
近期中共4次軍演、聯演發布前一刻，同時都會有小目標的偷渡，來者的説辭也高度雷同。圖／翻攝自管碧玲臉書

中共東部戰區今天對台灣展開演習，海委會主委管碧玲說，海巡署今天也在金門山后海域緝獲對岸偷渡客，這已經是中國第4次出現搭配軍演偷渡的案例；中國小目標偷渡，有一定的模式，不排除是他們灰色地帶襲擾的一環。

管碧玲今天在臉書貼文表示，中國再度來騷擾，海巡短兵相接，正在海上，英勇捍衛主權，今天一早海巡更成功緝獲搭配軍演而來的橡皮艇偷渡，這已經是第4次了，中國軍演、聯演時，都幾乎同時會有小目標的偷渡，來者的說辭也高度雷同！

管碧玲表示，今天清晨6時49分許，在共軍發布軍演前一刻，海巡署金馬澎分署第9岸巡隊在金門海域成功緝獲搭配軍演而來的橡皮艇偷渡客，來者說詞也高度雷同，例如嚮往台灣自由等，不排除是灰色地帶襲擾的一環。

管碧玲說，中國不斷以各種手段測試我方反應，軍演時搭配小目標偷渡，幾乎成為一個模組，近期4次軍演、聯演，如出一徹，本次小型目標偷渡案件恰巧在中國發布軍演前一刻，隨即遭海巡查獲，海警船隨後緊接壓境，很難撇清其與軍演具有關聯性，幾乎就是為軍演一環。

管碧玲表示，中國採取複合式發動灰色襲擾或軍演的態勢十分明顯，連這種小動作都不放過，令人搖頭，國軍與海巡正全力應對中國的襲擾，誓言保衛國土安全，海巡守在海上、守在岸際，全力以赴。

偷渡 海巡署 管碧玲 軍演 金門

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