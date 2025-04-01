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中共對台軍演 國防部17:00召開記者會說明
中共東部戰區今天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。國防部發出採訪通知，將於下午5時召開「國軍針對中共聯合演訓應處作為說明」臨時記者會。
中共解放軍東部戰區今天上午表示，4月1日開始，東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。
國防部長顧立雄上午在立法院受訪指出，國軍從3月29日就陸續掌握相關動態，有預應海空軍的相關兵力，應對可能的相關作為；中共宣布演訓後，隨時注意相關動態，包括山東號的動態，也會注意陸上的動態，在上午9時成立應變中心，會充分掌握相關情況。
國防部上午並指出，自3月29日起，即陸續掌握中共山東號航艦編隊等機艦動態，於昨天進入台灣應變區，國軍已啟動應變機制，適切應對，中共已成國際社會最大的麻煩製造者。
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