共軍對台軍演 是為「川習會」做準備？學者分析：與美交易籌碼

解放軍今（1）日組織陸海空火等兵力位台島周邊開展聯合演訓，同時，大陸海警多支海警艦艇編隊位台灣周邊海域組織執法巡查。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，中共軍演有相當大一部分是在為「川習會」做準備，作為將來與美方溝通台海議題的籌碼。他認為，北京現在更希望把台灣問題當作與美方主要交易的議題。

張五岳接受本報採訪指出，中共此次軍演具有對內、對外（對美）、對台三重作用。首先，「對內」部分，不只是賴總統17條，還有執政團隊下鄉進行大罷免宣傳以及陸配問題，北京都認為是在操作抗中反中，藉由軍演向大陸內部交代。

第二，「對外」即是對美，具有兩個意涵。一是美國、菲律賓正開始軍事準備，4月將進行大規模「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。二是為美中領導人「川習會」做準備，在台海議題上明確底線，作為將來與美方溝通台海議題的籌碼。

第三，「對台」則是既要做出必要的反制，又要做出區隔對待，因此軍演訊息上，北京除了點名賴總統之外，最後不忘補充指，這種做法「絕不是針對廣大台灣同胞」。

張五岳認為，北京此次軍演有「相當大一部分的戰略」是希望形塑台海議題，作為美中將來共同管控風險的標的。他分析，川普未必會把台灣問題當成交易議題，但很顯然相較於拜登時期，北京方面現在更想把台灣問題當成是美中之間的重中之重，美中之間的第一條不可逾越的紅線，希望把台灣議題當作與美方主要交易的議題，而美國未必會同意。

就大陸目前對美態度，張五岳認為，從3月31日人民日報三版「鍾聲」評論文章上來看，北京對美的基調仍不是「主鬥」而是「主和」；對台則是「鬥而不破」。他並指，北京對台政策只有出自習近平之口，才會有重大政策的宣示跟意涵，既然今年「兩會」習近平沒有就對台政策做任何表述，下一次當然就是「川習會」。

張五岳指出，值得注意的是，從今年「反分裂法」20周年的角度來看，北京的做法相較以往只對台灣「宣稱擁有主權」，現在更多透過立法、執法的方式來彰顯對台灣擁有主權而且行使具體的統治權與管轄權，特別是加入海警的行動。他認為，北京正加大透過立法與執法進行「反獨」跟防堵外部勢力，同時也進行促融、促統。