文攻重於武嚇？共軍東部戰區再釋新主題海報「懾封」 2行大字壓圖上

中共解放軍東部戰區今日一早宣布對台軍演後，相繼發出多個配合此次軍事行動的主題海報、影片等。東部戰區於同日下午14時57分再釋出新的主題海報《懾封》，海報上共機、共艦包圍台灣，下方還以中英文寫上「鬧得越凶，勒得越緊」兩行大字。

從東部戰區微信公眾號可見，從今日一大早7時30分許至下午15時許，中共解放軍已釋出多個配合此次行動的主題海報、影片等，對台獨嗆聲，顯示共軍此次早有所準備。今日一早，共軍最先發出的，是一張配合此次軍事行動的主題海報《進逼》，指稱「『台獨』做妖 引火燒身」。

隨後，又發布一則約49秒的動漫片《殼》，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。而這則針對性十足的動畫最後還寫上：「借殼欺世綠轟沖 倚外謀獨攘內瘋 造孽一家隔兩岸 逆施民主毀繁榮」四行大字。

接著，在今早8時25分時，再發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》，影片中曝光其海上大量戰機、戰艦逼近台灣周圍，同時還公布散兵模擬訓練畫面，並出現包含台北101及疑似漢口街等街景，同時，在1分27秒影片隱約見到國軍戰車，顯示鎖定目標的意味濃厚。

據新華社，共軍東部戰區新聞發言人施毅於今日7時30分表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊組織艦機「多向抵近台島」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目。