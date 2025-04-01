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中共「多向抵近台島」軍演 顧立雄批是麻煩製造者

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國防部長顧立雄（中）表示，中共的作為充分反映對區域和平穩定的破壞顯而易見，更是顯示是麻煩製造者。他說解放軍最近出現很多關於貪腐問題的報導，他們應該要好好解決內部問題，而不是在區域製造破壞現狀的舉動。記者邱德祥／攝影
國防部長顧立雄（中）表示，中共的作為充分反映對區域和平穩定的破壞顯而易見，更是顯示是麻煩製造者。他說解放軍最近出現很多關於貪腐問題的報導，他們應該要好好解決內部問題，而不是在區域製造破壞現狀的舉動。記者邱德祥／攝影

中共官媒《新華社》報導，中國東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，將在台灣周邊組織艦機「多向抵近台島」。中國東部戰區透露，將重點演練海空戰警巡、奪取綜合制權、對海對陸上打擊能力、要地作戰部隊。中國東部戰區聲稱，「這是對『台獨』分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

國防部顧立雄今天在立法院受訪表示，我方自山東號3月29日從海南島錦母角軍港出發開始，就一直掌握相關動態，在台海周邊也運用聯合情監偵系統充分掌握，也有海空軍應變兵力，國防部今天上午9時已經成立應變中心，對共軍海陸動態都有掌握。顧立雄還表示，中共的作為充分反映對區域和平穩定的破壞顯而易見，更是顯示是麻煩製造者。他說解放軍最近出現很多關於貪腐問題的報導，他們應該要好好解決內部問題，而不是在區域製造破壞現狀的舉動。

中共 台海 國防部 解放軍 軍演 顧立雄

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