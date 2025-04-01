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配合對台軍演 福建海警於東引、烏坵附近海域綜合執法巡查

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國海警局今日下午於微信公眾號以中英文刊出消息指，4月1日，福建海警組織艦艇編隊位東引、烏坵附近海域進行綜合執法巡查，重點開展查證識別、臨檢拿捕、管控驅離等科目演練，檢驗快速反應、緊急處置能力。圖／金門海巡隊提供
中國海警局今日下午於微信公眾號以中英文刊出消息指，4月1日，福建海警組織艦艇編隊位東引、烏坵附近海域進行綜合執法巡查，重點開展查證識別、臨檢拿捕、管控驅離等科目演練，檢驗快速反應、緊急處置能力。圖／金門海巡隊提供

中國海警局今日於微信公眾號以中英文刊出消息指，4月1日，福建海警組織艦艇編隊位東引島、烏坵嶼附近海域進行綜合執法巡查，重點開展查證識別、臨檢拿捕、管控驅離等科目演練，檢驗快速反應、緊急處置能力。

去年5月的「聯合利劍—2024A」及去年10月的「聯合利劍—2024B」，大陸海警也都曾在東引、烏坵附近海域進行綜合執法巡查。侵擾東引、烏坵似乎已成共軍對台軍演的標準項目之一。

稍早之前，中國海警局同樣以中英文刊文指，東海分局新聞發言人朱安慶表示，4月1日，多支海警艦艇編隊位台島周邊海域組織執法巡查，進行臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練，並強調「台灣是中國的一個省，這是依一個中國原則依法管控台島的實際行動。」

同日，解放軍東部戰區新聞發言人施毅1日上午7時30分宣布，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅稱，這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

聯合利劍 解放軍 軍演

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