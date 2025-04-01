中共軍演！侯友宜訪台東突接國防部緊急通報 險折返新北

新北市長侯友宜今率團訪台東，他上午下飛機後立即接獲國防部要派人進駐EOC的緊急通報，他認為軍演像作戰，應該趕回去，後經確認他不用回去，才鬆了一口氣繼續行程。

侯友宜今天上午率領團隊到台東進行城市交流，他致詞時說，剛剛下飛機接到國防部的緊急通知，國防部要派員進駐EOC（緊急災害指揮部），他嚇一跳，因為軍演如作戰，身為地方首長一定要趕回去（新北），於是問台東縣長饒慶鈴「今天台東戰機起降頻繁嗎」，饒慶鈴回答「和日常一樣」。

侯友宜說，他還是不放心，詢問台東豐年機場，下一班往台北飛機幾點，機場說上午11時25分，「只剩下20分鐘」，於是他打電話回台北詢問各幹部，向各幹部確認了演習事項，並再三確認，這是提早演習，不需要趕回去，因此他才放心接下來的行程。

新華社報導，中共共軍東部戰區發言人施毅表示，今天開始東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。