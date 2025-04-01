共軍對台軍演 陸委會抨擊：不折不扣的「麻煩製造者」

賴總統「十七條」發布兩周後，共軍東部戰區1日起在台灣周邊舉行無代號軍演，指出這是對台獨分裂勢力的「嚴重警告和有力遏制」，並搭配多幅漫畫批賴總統。而陸委會午後表示，中共窮兵黷武的軍事挑釁行徑，不僅升高台海局勢緊張，更嚴重破壞區域和平穩定，威脅全球安全，是不折不扣的「麻煩製造者」。

陸委會1日午後發布「強烈譴責中共對台聯合演訓，嚴重破壞台海及區域和平穩定」的新聞稿，對共軍軍演表達強烈抗議，譴責中共破壞台海現狀、威脅區域安全，並要求北京當局立即停止不理性的挑釁行徑。

陸委會表示，中共將台海周邊當成軍事演習試驗場，對台步步進逼，企圖全面封控台灣、將「台海內水化」，近期還違反國際慣例，派遣艦隊於印太區域展示武力，並在日、韓、紐澳、菲律賓與南海周遭海域進行軍事與灰色地帶侵擾活動。陸委會強調，中共窮兵黷武的軍事挑釁行徑，不僅升高台海局勢緊張，更嚴重破壞區域和平穩定，威脅全球安全，是不折不扣的「麻煩製造者」。

此外陸委會也指出，中共不放棄武力犯台，持續對台軍事恫嚇，不僅證明其對台強烈敵意和侵台野心，「更坐實其就是我方『反滲透法』所定義的『境外敵對勢力』」。

陸委會並稱，對於近期仍有部分國人主張鼓吹中共武力犯台屬於「言論自由」，「此等配合中共政治宣傳、混淆敵我的行徑，陸委會表示遺憾與譴責」。陸委會最後表示，政府將積極落實賴總統所宣示之因應中共統戰及滲透的17項策略及「和平四大支柱行動方案」。