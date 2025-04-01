回應解放軍軍演 AIT批北京不負責任、加劇局勢緊張

針對解放軍軍演，美國在台協會（AIT）發言人表示，刻正密切關注中國在台灣周邊的軍事行動，中國不斷升高的軍事恐嚇手段只會加劇緊張局勢，且破壞兩岸的和平與穩定，在在表明，中國不是負責任的一方，輕易將區域的安全和繁榮置於險境。

AIT發言人表示，中國沒有理由在台灣附近實施不負責任的威脅和軍事施壓行動，美國會持續支持台灣面對來自中國的軍事、經濟、資訊和外交施壓行動。

解放軍東部戰區今日上午宣布對台軍演，相較於2024年5月的聯合利劍—2024A及2024年10月的聯合利劍—2024B，共軍此次軍演的演練科目涵蓋對海對陸打擊及要域要道封控。

共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅還說，這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。