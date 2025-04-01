陸專家：軍演就是正告賴 謀獨更甚共軍行動會更進一步

中共解放軍東部戰區今日一早於7時半許宣布，4月1日組織陸海空火等兵力位台島周邊進行聯合演訓。針對此次東部戰區軍演的背景，中國人民解放軍軍事科學院副研究員付征南指，此次軍演是經過充分準備，賴清德挑釁在先，違逆民意拋出的「17項策略」，把大陸定位為「境外敵對勢力」。解放軍要要正告賴清德當局，只要其謀獨更甚共軍行動就會更進一步。

據大陸官媒央視新聞旗下新媒體「玉淵譚天」微博消息，付征南表示，這次行動經過充分的準備，就是要正告賴清德當局，只要賴清德當局謀獨更甚，中共解放軍的行動就會更進一步，中共解放軍實施反制行動，完全合情合理合法。

付征南稱，目前台灣正經歷一場「綠色恐怖」，賴清德違逆民意，拋出的「17項策略」，打著所謂「大陸威脅」的旗號，來實現打壓異己的政治獨裁目的。他續指，賴清德挑釁在先，把大陸定位為「境外敵對勢力」，這是在妄圖割斷兩岸交流，加劇台海緊張局勢，主權和領土完整問題，是國家核心利益的核心。

此外，付征南表示，中共解放軍想向台灣島內，乃至整個世界傳遞的訊號是，「台獨無論打著什麼樣的旗號，戴著什麼樣的偽裝，用了什麼樣的手段，都只有死路一條」。

另，大陸國防大學教授張弛接受央視軍事頻道專訪時說道，解放軍此次軍演體現出三種軍事能力，即包含：一、聯合作戰的能力；二、精打要害的能力；三、奪取制權的能力。

張弛稱，今天的聯演，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，再加上偵察預警、信息支援等力量，一體聯動、密切配合，充分檢驗了東部戰區部隊聯合作戰的實戰能力。同時，解放軍組織海空兵力演練了對海對陸打擊等科目，重點檢驗了部隊從多個方向對台灣當局一些重要目標進行精確打擊的能力。解放軍重點演練了奪取制空權、制海權、制信息權等，展現了聯合制勝、奪取綜合制權的強大能力。

共軍東部戰區新聞發言人施毅1日清晨宣布，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。施毅並稱，這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。