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陸對台軍演 蕭旭岑山東祭孔：兩岸不應走到兵戎相見

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
馬英九基金會「大九學堂」今日在大陸山東省曲阜參與「2025海峽兩岸孔子文化春會」。馬英九基金會提供
馬英九基金會「大九學堂」今日在大陸山東省曲阜參與「2025海峽兩岸孔子文化春會」。馬英九基金會提供

適逢國民黨副主席夏立言、馬英九基金會執行長蕭旭岑均在大陸訪問，大陸為警告「台獨」，1日起在台灣周邊展開聯合演訓，組織艦機「多向抵近台島」。對此，蕭旭岑1日在山東出席祭孔活動時祈求兩岸遠離衝突，執政者應全力避免戰爭，他說，兩岸同根同源，本是一家人，沒必要也不應該走到兵戎相見的地步。

據馬英九基金會，「大九學堂」今日在大陸山東省曲阜參與「2025海峽兩岸孔子文化春會」，兩岸青年聯合祭孔，蕭旭岑與「大九學堂」學員並代表獻花，過程莊嚴肅穆。

蕭旭岑表示，他在祝禱時祈求兩岸遠離衝突，執政者應全力避免戰爭，兩岸人民平安幸福。他也欣慰看到台灣學子從祭孔儀式中，體會到中華文化的博大精深，以及孔子思想的智慧。

蕭旭岑表示，孔子的思想有許多有利於兩岸發展的智慧，例如「和而不同」與相互尊重，「推己及人」與互相包容，兩岸制度不同，但同屬中華民族，都是炎黃子孫，只要遵循「以禮節和」，關鍵在於「禮」。孔子說：「禮也者，理也。」和平與和諧，需奠基於人類遵循禮儀與法理。

蕭旭岑強調，所謂「以禮節和」，以禮節追求和平，賴清德總統必須遵循「一中憲法」的架構與規定，珍惜與大陸的共同政治基礎「九二共識」，兩岸才有和平發展的空間，也才有光明璀璨的未來。這是孔老夫子的智慧，有禮有節，也是有理有節，為政者不能以一己之私，不能跳脫禮節規範，否則將為人民帶來災難。

蕭旭岑也很感慨，兩岸同根同源，本是一家人，沒必要也不應該走到兵戎相見的地步。今天兩岸青年聯合祭孔，同遊孔府孔廟，和樂融融，相親相愛，這就是血濃於水的同胞感情。馬英九基金會一定會繼續盡全力推動兩岸民間交流，降低彼此對立情緒，為台灣人守護和平。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，兩岸同根同源，本是一家人，沒必要也不應該走到兵戎相見的地步。（本報系資料照）
馬英九基金會執行長蕭旭岑說，兩岸同根同源，本是一家人，沒必要也不應該走到兵戎相見的地步。（本報系資料照）

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