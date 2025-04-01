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中國海警船演訓航近馬祖東引 海巡署：驅離2艘

中央社／ 台北1日電

共軍東部戰區今天稱在台灣周邊展開聯合演訓。海巡署表示，因應中國海警編隊也配合演訓並航近馬祖東引海域，已立即調派巡防艇驅離侵擾的2艘海警船，且同步成立應變中心。

海洋委員會海巡署中午發布新聞稿表示，中共東部戰區於今天上午7時許發布在台灣周邊海、空域執行聯合演訓，中國海警也接續稱海警編隊將在台灣周邊海域進行執法巡查。

海巡署第一時間即偵獲中國海警船航近馬祖東引海域，立即調派巡防艇驅離侵擾在限制水域的海警14607及14517等2船。

海巡署說，已同步成立應變中心，調度線上艦船艇周密部署，協同國防部對應監控。

海巡署表示，中共解放軍與海警船採取的恫嚇及威懾，是中國公然挑戰國際秩序，妄圖破壞現狀。

另外，過去這段期間，中國無論在紐、澳、南海區域，以及連日來在韓國、日本、菲律賓與台灣周邊的各種軍事威脅與海上灰色地帶襲擾，不斷挑戰國際秩序，破壞區域現狀的行徑，都證明中國無疑是國際麻煩製造者，海巡署對此行徑予以強烈譴責。

海巡署指出，中國單方面破壞區域穩定的行為，嚴重破壞印太地區區域和平、穩定及安全，已偕同國防部等國安單位掌握相關情勢，並做好充分準備，將堅定捍衛國家主權及海域安全。

海巡署也嚴正提醒中國，這樣的惡劣行為，對於中國渴望的國際形象只是雪上加霜，呼籲中國立刻停止此類行徑，回歸常軌。台灣做為國際社會負責任的成員，將持續與理念相同的國家協力，共同維持區域的和平穩定及繁榮發展。

軍演

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