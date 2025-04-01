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回應解放軍軍演 外交部批北京「麻煩製造者」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

回應解放軍軍演，外交部發言人蕭光偉今（1日）表示，中國片面嚴重破壞台海及區域和平穩定，加上在印太區域的軍事威脅與灰色地帶襲擾行動，無疑是全球和區域的「麻煩製造者」；外交部嚴正譴責，並呼籲中國即刻停止無端軍事挑釁。 

蕭光偉表示，解放軍軍演再次挑戰以規則為基礎的國際秩序，片面嚴重破壞台海及區域和平穩定；過去這段時間，中國不斷在紐西蘭、澳大利亞、南海區域，以及在韓國、日本、菲律賓與我國周邊，實施各種軍事威脅與海上灰色地帶襲擾，持續挑戰國際秩序與破壞區域現狀的行徑，充分證明中國無疑是全球和區域的麻煩製造者。

外交部表示， 維持台海和平穩定已經是國際共識，並符合各方利益；中國仍執意一再以軍事演訓恐嚇台灣及周邊國家，並不斷片面破壞台海及區域現狀等行徑，不但嚴重破壞印太地區的和平、穩定及安全，也無助於改善中國的國際形象；外交部呼籲中國停止此類行徑，回歸常軌。

中方挑明此次軍演是警告台獨行動，在透過其官方社群媒體發布的宣傳影片中，甚至將賴清德總統比喻為「寄生蟲」。

蕭光偉表示，不評論中方不理性且不符合國際禮儀的說法，他重申，軍演只會造成區域緊張，破壞台海和平穩定，這都是不應該的。

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