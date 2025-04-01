中共軍演！海警船航近馬祖東引海域 海巡驅離成立應變中心
中共東部戰區於今上午7時許發布在台灣周邊海、空域執行聯合演訓，中國海警接續表示海警編隊將在我國周邊海域進行執法巡查。海巡署表示，偵獲海警船航近馬祖海域，調派巡防艇驅離，成立應變中心監控。
海巡署表示，第一時間即偵獲海警船航近馬祖東引海域，立即調派巡防艇驅離侵擾我限制水域的海警「14607」及「14517」，成立應變中心，調度線上艦船艇周密部署，協同國防部對應監控。
海巡署指出，中共解放軍與海警船採取的恫嚇及威懾，是中國公然挑戰國際秩序，妄圖破壞現狀；過去這段期間，中國在紐、澳、南海區域，及連日來在韓國、日本、菲律賓與我國周邊各種軍事威脅與海上灰色地帶襲擾，不斷挑戰國際秩序，破壞區域現狀的行徑，證明中國無疑是國際麻煩製造者，予以強烈譴責。
海巡署表示，中國單方面破壞區域穩定的行為，嚴重破壞印太地區區域和平、穩定及安全，已偕同國防部等國安單位掌握情勢，做好充分準備，堅定捍衛國家主權及海域安全，請國人安心；嚴正提醒中國，這樣的惡劣行為，對於中國渴望的國際形象只是雪上加霜，呼籲立刻停止此類行徑，回歸常軌；台灣做為國際社會負責任的成員，持續與理念相同國家協力，共同維持區域和平穩定及繁榮發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言