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中共對台軍演 外交部譴責破壞台海和平籲停止挑釁

中央社／ 台北1日電

中共東部戰區今天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。外交部嚴正譴責「破壞台海和平」，呼籲立即停止無端軍事挑釁，並強調此舉證明中國無疑是全球及區域的麻煩製造者。

新華社報導，中共共軍東部戰區發言人施毅表示，今天開始，東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。

外交部上午舉行例行記者會，發言人蕭光偉表示，對於中國人民解放軍東部戰區於4月1日開始在台灣周邊展開聯合演訓，再次挑戰以規則為基礎的國際秩序，片面嚴重破壞台海及區域和平穩定，外交部予以嚴正譴責，並呼籲中國立即停止無端軍事挑釁。

蕭光偉指出，過去這段期間，中國不斷在紐西蘭、澳大利亞、南海區域，以及在韓國、日本、菲律賓與台灣周邊的各種軍事挑釁與海上灰色地帶襲擾的單邊行徑，持續挑戰國際秩序與破壞區域現狀，充分證明中國無疑是全球及區域的麻煩製造者。

蕭光偉強調，維持台海和平穩定已經是國際共識，也符合各方利益；但是中國仍執意一再以軍事演訓恐嚇台灣及周邊國家，並不斷片面破壞台海及區域現狀等行徑，不但嚴重破壞印太地區的和平、穩定及安全，也無助於改善中國的國際形象。外交部呼籲中國停止此類行徑，回歸常軌，理性對話。

蕭光偉說，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與理念相近的國家同心協力，共同維護全球及區域的和平穩定及繁榮發展。

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