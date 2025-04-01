央視公布對台軍演影片 陸專家：展示共軍三種軍事能力
共軍東部戰區1日展開對台軍演回應「賴17條」。央視新聞12時許公布此次演習畫面，報導稱，東部戰區今日組織陸海空火等兵力位台島周邊開展聯合演訓。打擊指令下達後，火箭軍某部數十個發射單元在目標情報、任務規劃、數據保障等支撐下，同步進行多目標火力追瞄，執行大彈量、多波次模擬打擊。
報導指出，東部戰區空軍梯次出動數十架次殲擊機、轟炸機，位台灣海峽與台島南北兩端成體系破限進逼，干擾機、加油機在空提供策應支援。在預警機的引導指揮下，空中編隊與海上驅護艦、地空導彈建立協同，實施區域奪權、空中截擊等演練。
解放軍火箭軍軍官「陸政偉」在央視報導中說，「我們火箭軍官兵將時刻保持昂揚鬥志和戰鬥狀態，只要統帥一聲令下，堅決迎戰頑固之敵，徹底粉碎一切分裂祖國的圖謀和行徑。」從央視另一則影片則可見，共軍此次軍演出動了九江號巡防艦、益陽號巡防艦和多艘海警艦艇。
大陸國防大學教授張弛接受央視軍事頻道專訪時表示，解放軍此次軍演展示了三種軍事能力：
一、聯合作戰的能力。張弛說，今天的聯演，解放軍東部戰區組織了陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，再加上偵察預警、信息支援等力量，一體聯動、密切配合，充分檢驗了東部戰區部隊聯合作戰的實戰能力；
二、精打要害的能力。解放軍組織海空兵力演練了對海對陸打擊等科目，重點檢驗了部隊從多個方向對台灣當局一些重要目標進行精確打擊的能力；
三、奪取制權的能力。解放軍重點演練了奪取制空權、制海權、制信息權等，展現了聯合制勝、奪取綜合制權的強大能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言