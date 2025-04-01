軍演＋海警演練 陸官媒：台獨毒性大要「降妖除魔」

共軍東部戰區今一早宣布，4月1日開始對台軍演。同時，配合軍演，中共海警局局宣布，4月1日在台灣周邊演練臨檢拿捕、攔截扣押等科目。大陸官媒央視新聞旗下新媒體「玉淵譚天」指，本次海警執法管制示意圖，包含行動線勒得更緊、強調「一中原則」等細節，要向台獨發出警訊，指其「毒性」很大要降妖除魔，並強調此次海警演練要突顯兩岸同屬「一中」。

「玉淵譚天」在文中表示，從相關人士那裡了解到，本次海警執法管制示意圖有以下三點細節，即包含：以混天綾作示意路線、行動線勒得更緊、強調「一個中國原則」。

文章先針對「以『混天綾』作示意路線」解釋，相關人士透露，海警此次執法管控示意圖的環台灣本島示意路線使用「混天綾」的樣式，這件法器是哪吒用來斬妖除魔的法寶。這是在向「台獨」分裂勢力發出警訊，即「台獨分裂勢力毒性很大，我們要降妖除魔」。

文章接著就「行動線勒得更緊」說，這次環台島執法管控距離台灣本島距離比上次行動要更近。從去年5月、10月到今天的行動，大陸海警力量部署可謂步步進逼，正說明了「挑釁越甚，勒得越緊」。

「玉淵譚天」在最後提到，對比上一次海警官方公布的示意圖，這次的行動除了將台灣島牢牢包圍住之外，在「台灣海峽還多了一個開口。這意味著海警已實現環台島執法的整體管控，也強調了台灣和大陸的聯繫，突顯了大陸和台灣同屬『一個中國』」。

早前，解放軍東部戰區新聞發言人施毅1日上午7時30分宣布，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

東部戰區並發布此次軍演主題海報「進逼」，海報上共軍機艦包圍台灣，海報下方還寫著「『台獨』作妖 引火燒身」，以及發布一則暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨，約49秒的動漫片《殼》。

隨後，又發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》，共軍以金猴喻己，並形容用戰艦、戰機等對付台獨。影片曝光其海上大量戰機、戰艦逼近台灣周圍，同時公布散兵模擬訓練畫面，並出現包含台北101及疑似漢口街等街景，更在1分27秒影片隱約見到國軍戰車。

此後，中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，4月1日，多支海警艦艇編隊位台島周邊海域組織執法巡查，進行臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練，並強調「台灣是中國的一個省，這是依一個中國原則依法管控台島的實際行動。」