中共宣布對台軍演 國民黨籲對岸放下武力和平共處

共軍東部戰區今天稱在台灣周邊展開聯合演訓，國民黨表示，兩岸敵意螺旋上升，呼籲對岸放下武力、和平共處，更呼籲賴政府用對話取代對抗、避戰取代引戰。

新華社報導，中共共軍東部戰區發言人施毅表示，今天開始，東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。

國民黨回應表示，兩岸敵意螺旋上升，呼籲對岸放下武力、和平共處，更呼籲賴政府用對話取代對抗、避戰取代引戰；國民黨的2D戰略才是保台、愛台之道，反觀總統賴清德的「賴17條」發布後不僅壓縮兩岸對話空間，更加劇台海緊張局勢，只剩下對峙與演訓。

國民黨指出，除了主張2D戰略，國民黨更強力推動軍人待遇改革方案，增加國軍福利、勉慰國軍，也希望賴政府看到國軍勤務繁重，考慮國民黨的軍人待遇改革方案，才是讓中華民國能自立自強、保家衛國的根本之道。