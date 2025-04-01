快訊

台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

聽新聞
0:00 / 0:00

CNN：中共軍演時機有1巧合 將考驗美護台決心

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
共軍東部戰區4月1日發布影片《降妖除魔》，中間多次出現台灣本島圖示。路透
共軍東部戰區4月1日發布影片《降妖除魔》，中間多次出現台灣本島圖示。路透

中國大陸解放軍東部戰區宣布4月1日起在台灣周邊展開聯合演訓，消息不僅引發國內熱議，同時吸引國際媒體關注。美國有線電視新聞網（CNN）報導，北京最新動作將測試美國保衛台灣的決心，而目前正值美國國防部長赫塞斯結束首度亞洲行。

中共共軍東部戰區發言人施毅表示，4月1日開始，東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

CNN指出，共軍進行最新軍事演練之際，台灣正緊張觀察美國總統川普如何以「美國優先」外交政策，重塑華府的全球關係。

與川普關係密切的官員則一再強調，美國必須將注意力與資源集中於對抗中國在印太地區的擴張野心，這些官員包含防長赫塞斯和國務卿魯比歐。

赫塞斯上周首度以防長身分出訪亞洲，表態加強美國與菲律賓的軍事聯盟，以「重建威懾力」對抗「中國在印太地區的侵略」；赫塞斯首訪日本也稱日本是「遏制共產中國軍事侵略不可或缺的夥伴」。

報導引述一名台灣資深國安官員分析稱，赫塞斯此次亞洲行是中國最新軍演的「外部原因」。這名分析人士說，美國重申台海安全穩定的重要性，並將安全重心轉移到印太地區，這給北京造成壓力。他認為，北京在與美國的貿易談判中保持克制，避免直接對抗，而台灣是完美藉口，致使北京在赫塞斯離開亞洲後立即啟動軍事演習。

軍演

延伸閱讀

中共對台軍演 林穎佑：川習會前試探美對台戰略底線

美防長讚日是應對陸不可或缺夥伴 陸外交部：日本不應向台獨分裂勢力發錯誤信號

美國防部秘密備忘錄曝光 優先「阻中侵台」

才因群聊門挨批…赫塞斯爆2度攜妻子出席敏感軍事會議

相關新聞

中共軍演！海警船航近馬祖東引海域 海巡驅離成立應變中心

中共東部戰區於今上午7時許發布在台灣周邊海、空域執行聯合演訓，中國海警接續表示海警編隊將在我國周邊海域進行執法巡查。海巡...

共軍對台軍演宣傳片 驚現101、漢口街等台北街景

共軍東部戰區今日一早宣布，4月1日開始對台軍演，配合軍演東部戰區發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》，影片中曝光其海上...

此次軍演沒代號？ 陸專家：顯示對台演習已成常態

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍1日上午7時30分宣布消息指，4月1日開始對台軍演，但相較以往，本次軍演卻未公布「代...

中共軍演 他指反面效果不小、若擦槍走火陸配陷「煽動戰爭」窘境

中共解放軍東部戰區今天起在台灣島周邊展該聯合演訓，醫師蘇偉碩對此在臉書表示，東部戰區強調這是「對台獨分裂勢力的警告與遏制...

央視公布對台軍演影片 陸專家：展示共軍三種軍事能力

共軍東部戰區1日展開對台軍演回應「賴17條」。央視新聞12時許公布此次演習畫面，報導稱，東部戰區今日組織陸海空火等兵力位...

軍演＋海警演練 陸官媒：台獨毒性大要「降妖除魔」

共軍東部戰區今一早宣布，4月1日開始對台軍演。同時，配合軍演，中共海警局局宣布，4月1日在台灣周邊演練臨檢拿捕、攔截扣押...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。