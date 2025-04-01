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預演鎖台？陸海警在台灣周邊演練臨檢拿捕、攔截扣押

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸海警局宣布在台灣周邊海域開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練，似乎在為日後封鎖台灣先行預演。（圖／取自中國海警微信公眾號）
大陸海警局宣布在台灣周邊海域開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練，似乎在為日後封鎖台灣先行預演。（圖／取自中國海警微信公眾號）

華爾街日報3月底曾報導，封鎖是習近平可以選擇的最有力對台軍事手段之一，在不武力侵入的情況下可迫使台灣屈服。配合解放軍今日對台軍演，中國海警局也宣布，4月1日，多支海警艦艇編隊位台島周邊海域組織執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。

中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶稱，「台灣是中國的一個省，這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動。」

解放軍東部戰區新聞發言人施毅則表示，4月1日對台軍演將重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

華爾街日報日前在報導中指出，中國武裝部隊已經做好包圍台灣的最充分準備，要切斷台灣與外界的聯繫，試圖迫使台灣屈服。

華爾街日報稱，台灣96%的電力依賴進口能源，包括外國的石油、煤炭和天然氣。另，台灣約70%的食品供應也依賴進口。通過封鎖，中共不僅能試探台灣的防禦能力，還能試圖扼殺台灣的經濟、削弱台灣的抵抗決心。

除了封鎖外，北京還可以實施隔離，即由中共執法機構攔截向台灣運送維持生命所需重要物資的船隻，同時減少對中國自身航道的干擾。隔離可能會從北京方面宣布新規開始，要求對進入台灣的船隻進行檢查。

不過華爾街日報也指出，中共封鎖台灣將會是引發全球危機的戰爭行為。這將激起台灣的軍事回應，並迫使川普決定美軍是否應幫助保衛台灣。中共此舉還會擾亂全球貿易，促使歐洲國家對中國大陸實施懲罰性制裁。

軍演

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