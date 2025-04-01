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中共對台軍演 林穎佑：川習會前試探美對台戰略底線

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
共軍山東艦出海行動，專家解讀，不排除中共對台軍演第二階段將升級達「聯合利劍」等級，圖／國防部提供
共軍山東艦出海行動，專家解讀，不排除中共對台軍演第二階段將升級達「聯合利劍」等級，圖／國防部提供

共軍東部戰區宣布對台軍演，淡江戰略所助理教授林穎佑分析，美國國防部長赫塞斯才剛訪問亞洲地區，中共此次的動作不只是針對台灣，更是針對美國，在川習會之前試探美國在台海的戰略底線。同時也顯示共軍試圖發展「單一戰區、跨軍種」的新對台軍演態勢。

林穎佑指出，赫塞斯才剛訪問亞洲地區，並且與日本首相石破茂及防衛大臣會談，強調對台海議題的關切，中國大陸此刻大規模宣布對台軍演，儼然有打臉赫塞斯的意味。很有可能是要觀察美國總統川普的反應，更意欲在川習會之前測試美國在台海的戰略底線。

林穎佑進一步分析，中共對台軍演也可能出現質變與量變，尤其是共軍可能試圖在「聯合利劍」與「聯合戰備警巡」之間，發展新的軍演模式。他指出，聯合利劍屬於跨戰區、跨軍種層級的軍演；聯合戰備警巡則是跨軍種執行戰術位置部署行動；東部戰區此次宣布除了陸海空三軍外，同時納編火箭軍，顯示「單一戰區、跨軍種」的新演習態勢。

另一方面，國防部公布共軍山東艦3月29日已離開海南島錦母角母港，並在台灣東南方活動，值得密切關注，顯示除了目前的聯合戰備警巡規模外，不排除軍演第二階段將升級達聯合利劍等級，尤其假如中共再次出動海警船投入環台演習行動，更顯示此次軍演雖無聯合利劍之名，但已達到相當的規模。

林穎佑強調，共軍猝然發動對台軍演並且納編火箭軍，顯示共軍的確在試圖縮短戰備準備時間，證明我方的立即備戰操演及全社會防衛韌性作為，的確有其必要性。

另一方面，東部戰區釋出的軍演宣傳片中，出現台北101、西門町漢口街等台北市重要地標。林穎佑分析，相關影片雖屬大外宣之流，不過也顯示中共試圖宣示除了對台灣周邊海域的封控外，更可對本島重要地標發動精確打擊及斬首作戰。尤其相關影片應是早已製作，證明中共此次軍演已經籌備一段時間。

軍演

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