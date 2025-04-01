共軍對台軍演 國防部嗆：作戰能力虛假 外強中乾

中共東部戰區今天清晨宣在台灣島周邊展該聯合演訓，國防部今日表示，中共已成為國際社會最大的「麻煩製造者」，但相對於其軍方內部貪腐嚴重「越反越貪」、「軍隊作戰能力虛假」等問題，凸顯外強中乾窘態。

國防部表示，自3月29日起，即陸續掌握中共山東號航艦編隊等機艦動態，於昨日進入我應變區。國軍運用聯合情監偵手段，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、掌握，已啟動應變機制，適切應對。

國防部指出，中共持續在台灣周邊及印太地區，窮兵黷武增加軍事活動，不斷升高在印太、乃至全球的軍事威脅，公然挑戰國際秩序、破壞區域穩定現狀，已成為國際社會最大的「麻煩製造者」。相對於其軍方內部貪腐嚴重「越反越貪」、「軍隊作戰能力虛假」等問題，凸顯外強中乾窘態。

國防部強調，面對日益嚴峻的敵情威脅，國軍作為守護國家的堅強屏障，全體官兵嚴陣以待，將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對灰色地帶襲擾，有能力、有決心、有信心捍衛國家主權和人民安全。