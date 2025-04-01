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共軍對台軍演宣傳片 驚現101、漢口街等台北街景

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據東部戰區微博，《降妖除魔》影片中間多次出現台灣本島圖示，並以鎖定的圖樣標註出台北市、台中市、高雄市、花蓮縣四地，以及用鎖定圖示框出台東、屏東、桃園、台南等地，比擬解放軍各項軍備已近乎可包圍整個台灣各處，通通能成為打擊目標。圖／截自東部戰區微博影片
據東部戰區微博，《降妖除魔》影片中間多次出現台灣本島圖示，並以鎖定的圖樣標註出台北市、台中市、高雄市、花蓮縣四地，以及用鎖定圖示框出台東、屏東、桃園、台南等地，比擬解放軍各項軍備已近乎可包圍整個台灣各處，通通能成為打擊目標。圖／截自東部戰區微博影片

共軍東部戰區今日一早宣布，4月1日開始對台軍演，配合軍演東部戰區發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》，影片中曝光其海上大量戰機、戰艦逼近台灣周圍，同時還公布散兵模擬訓練畫面，並出現包含台北101及疑似漢口街等街景，同時，在1分27秒影片隱約見到國軍戰車。

據東部戰區微博，在上述影片，首先出現「降妖除魔」四個字，同時後方出現齊天大聖孫悟空的金猴，接著依序顯現筋斗雲、分身術、隱身術、定身術等文字，文字背後還搭配著各式共軍各式戰艦、戰機、砲彈等。中間還多次出現台灣本島圖示，並以鎖定的圖樣標註出台北市、台中市、高雄市、花蓮縣四地，以及用鎖定圖示框出台東、屏東、桃園、台南等地，比擬解放軍各項軍備已近乎可包圍整個台灣各處，通通能成為打擊目標。

值得注意的是，影片除顯示出台灣各地被標註鎖定外，東部戰區還暴露其使用北斗衛星定位台灣，顯示台北盆地空照圖並出現高清台北101影像，以及放大總統府附近博愛特區空景，接著影片在1分27秒中還顯示出疑似台北市漢口街一段周邊等街景。同時，影片還出現似乎是我國軍戰車轉移，而前方則有警車開道。

在影片最後，悟空拿著金箍棒並搭配「金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃」兩行大字。百度百科顯示，「金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃」出自近現代毛澤東的《七律·與郭沫若同志》，意即「孫悟空奮勇揮起金箍棒，從此天地澄清，萬裡無塵」。有解讀指出，此句想像豐富，比喻貼切，借用神話小說的內容，表達「對反馬克思主義的思想和勢力的批判，而真正的馬克思列寧主義者將把妖霧澄清，推動國際共產主義的前進和發展」。

可說此次共軍有備而來，稍早已發出多個圖片、影片等，象徵對台獨嗆聲。首先，共軍先發出一張配合此次軍事行動的主題海報《進逼》，指稱「『台獨』做妖 引火燒身」，隨後又發布一則約49秒的動漫片《殼》，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。而這則針對性十足的動畫最後還寫上：「借殼欺世綠轟沖 倚外謀獨攘內瘋 造孽一家隔兩岸 逆施民主毀繁榮」四行大字。

據新華社，共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊組織艦機「多向抵近台島」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目。

共軍東部戰區今早宣布對台軍演後，發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》，解放軍似乎以將自己比喻為孫悟空，可透過筋斗雲、分身術、隱身術、定身術等對付台獨勢力。圖／截自東部戰區微博影片
共軍東部戰區今早宣布對台軍演後，發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》，解放軍似乎以將自己比喻為孫悟空，可透過筋斗雲、分身術、隱身術、定身術等對付台獨勢力。圖／截自東部戰區微博影片
東部戰區《降妖除魔》影片除顯示出台灣各地被標注鎖定外還顯示放大總統府附近博愛特區空景，其中，在影片1分27秒中還顯示出疑似台北市漢口街一段周邊等街景。同時，還出現似乎是我國軍戰車轉移，而前方則有警車開道。圖／截自東部戰區微博影片
東部戰區《降妖除魔》影片除顯示出台灣各地被標注鎖定外還顯示放大總統府附近博愛特區空景，其中，在影片1分27秒中還顯示出疑似台北市漢口街一段周邊等街景。同時，還出現似乎是我國軍戰車轉移，而前方則有警車開道。圖／截自東部戰區微博影片
共軍東部戰區在宣布軍演後，發出約1分48秒的影片《降妖除魔》，其中不只曝光其海上大量戰機、戰艦逼近台灣周圍，同時還公布散兵模擬訓練畫面，並出現包含台北101及疑似漢口街等街景。同時，在影片1分27秒隱約見到國軍戰車。圖／截自東部戰區微博影片
共軍東部戰區在宣布軍演後，發出約1分48秒的影片《降妖除魔》，其中不只曝光其海上大量戰機、戰艦逼近台灣周圍，同時還公布散兵模擬訓練畫面，並出現包含台北101及疑似漢口街等街景。同時，在影片1分27秒隱約見到國軍戰車。圖／截自東部戰區微博影片

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