共軍對台軍演宣傳片 驚現101、漢口街等台北街景

共軍東部戰區今日一早宣布，4月1日開始對台軍演，配合軍演東部戰區發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》，影片中曝光其海上大量戰機、戰艦逼近台灣周圍，同時還公布散兵模擬訓練畫面，並出現包含台北101及疑似漢口街等街景，同時，在1分27秒影片隱約見到國軍戰車。

據東部戰區微博，在上述影片，首先出現「降妖除魔」四個字，同時後方出現齊天大聖孫悟空的金猴，接著依序顯現筋斗雲、分身術、隱身術、定身術等文字，文字背後還搭配著各式共軍各式戰艦、戰機、砲彈等。中間還多次出現台灣本島圖示，並以鎖定的圖樣標註出台北市、台中市、高雄市、花蓮縣四地，以及用鎖定圖示框出台東、屏東、桃園、台南等地，比擬解放軍各項軍備已近乎可包圍整個台灣各處，通通能成為打擊目標。

值得注意的是，影片除顯示出台灣各地被標註鎖定外，東部戰區還暴露其使用北斗衛星定位台灣，顯示台北盆地空照圖並出現高清台北101影像，以及放大總統府附近博愛特區空景，接著影片在1分27秒中還顯示出疑似台北市漢口街一段周邊等街景。同時，影片還出現似乎是我國軍戰車轉移，而前方則有警車開道。

在影片最後，悟空拿著金箍棒並搭配「金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃」兩行大字。百度百科顯示，「金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃」出自近現代毛澤東的《七律·與郭沫若同志》，意即「孫悟空奮勇揮起金箍棒，從此天地澄清，萬裡無塵」。有解讀指出，此句想像豐富，比喻貼切，借用神話小說的內容，表達「對反馬克思主義的思想和勢力的批判，而真正的馬克思列寧主義者將把妖霧澄清，推動國際共產主義的前進和發展」。

可說此次共軍有備而來，稍早已發出多個圖片、影片等，象徵對台獨嗆聲。首先，共軍先發出一張配合此次軍事行動的主題海報《進逼》，指稱「『台獨』做妖 引火燒身」，隨後又發布一則約49秒的動漫片《殼》，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。而這則針對性十足的動畫最後還寫上：「借殼欺世綠轟沖 倚外謀獨攘內瘋 造孽一家隔兩岸 逆施民主毀繁榮」四行大字。