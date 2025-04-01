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中共軍演 他指反面效果不小、若擦槍走火陸配陷「煽動戰爭」窘境

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
共軍東部戰區今早宣布對台軍演後，發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》。圖／取自央視新聞
共軍東部戰區今早宣布對台軍演後，發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》。圖／取自央視新聞

中共解放軍東部戰區今天起在台灣島周邊展該聯合演訓，醫師蘇偉碩對此在臉書表示，東部戰區強調這是「對台獨分裂勢力的警告與遏制」。此舉固然是大陸在目前形勢下不得不為的舉措，但正反效果相抵後，正面效果不佳，反面效果不小。

蘇偉碩說，幾名陸配才因發表和武統相關言論，而被廢止居留許可並限期離境，引發台灣社會兩面爭議，支持和反對政府作為的聲音在輿論上激烈交鋒。解放軍此時明著以「警告和遏制分裂勢力」為名，實施演訓，而且「多向抵近台島」。兩軍如果擦槍走火，引發戰事，豈不讓幾名陸配落入「煽動戰爭」成真的窘境？

蘇偉碩表示，如果演而不攻，演完即退。因此而恐懼者，大概也難真心相信還有和平統一與和平談判的空間。而以挑弄兩岸對立和仇恨獲取各種利益者，也可大肆宣揚在美國保護與保證下，台灣大可放心向法理獨立不斷趨近，反正解放軍不敢真打，也打不過美軍和日軍的聯手。

他說，總的結果是，努力和提倡兩岸應和平對話，務實解決彼此歧見的言論空間與社會力量會愈來愈小；兩岸敵意螺旋在國際軍火利益集團的助長下，則會愈來愈高。所以他認為，這類演訓固然是兩岸形勢下難以阻絕的，但對兩岸關係和平發展的目標，正面效果不佳，反面效果不小。

他表示，大事小以仁，小事大以智。若以不仁對不智，則生靈塗炭矣！殷鑑尚在，切勿履其後。

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