解放軍以悟空喻己 發片稱將「降妖除魔」

共軍東部戰區今天一早宣布，4月1日開始對台軍演，除了發布一張配合此次軍演的主題海報《進逼》稱「『台獨』做妖 引火燒身」，以及發布一則暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨，約49秒的動漫片《殼》。隨後，又發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》，中共解放軍似乎以金猴比喻自己，透過筋斗雲、分身術、隱身術、定身術，形容用戰艦、戰機等對付台獨勢力。

據東部戰區微博，在上述影片中，首先出現「降妖除魔」四個字，同時後方出現齊天大聖孫悟空的金猴，接著依序顯現筋斗雲、分身術、隱身術、定身術等文字，文字背後還搭配著各式共軍各式戰艦、戰機、砲彈等。中間還多次出現台灣本島圖示，並以鎖定的圖樣標註出台北市、台中市、高雄市、花蓮縣四地，比擬解放軍各項軍備，亦有台灣各處成為目標的畫面。

在影片最後，悟空拿著金箍棒並搭配「金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃」兩行大字。百度百科顯示，「金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃」出自近現代毛澤東的《七律．與郭沫若同志》，意即「孫悟空奮勇揮起金箍棒，從此天地澄清，萬裡無塵」。有解讀指出，此句想像豐富，比喻貼切，借用神話小說的內容，表達「對反馬克思主義的思想和勢力的批判，而真正的馬克思列寧主義者將把妖霧澄清，推動國際共產主義的前進和發展」。

稍早之前，中共解放軍東部戰區發布一張配合此次軍事行動的主題海報《進逼》，指稱「『台獨』做妖 引火燒身」，隨後又發布一則約49秒的動漫片《殼》，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。而這則針對性十足的動畫最後還寫上：「借殼欺世綠轟沖 倚外謀獨攘內瘋 造孽一家隔兩岸 逆施民主毀繁榮」四行大字。

據新華社，共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊組織艦機「多向抵近台島」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅還說，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。