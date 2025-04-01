快訊

為何基本款iPad不支援AI？銷售數據揭原因：高階型號處境尷尬

自助餐夾2盒菜含白飯500元…他不滿拿養樂多須付20元 老闆出面解釋了

鍋貼藏「嚼過的口香糖」…店家辯稱是肉 八方雲集總部強硬聲明：終止加盟

聽新聞
0:00 / 0:00

解放軍以悟空喻己 發片稱將「降妖除魔」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
共軍東部戰區今早宣布對台軍演後，發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》，解放軍似乎以將自己比喻為孫悟空，可透過筋斗雲、分身術、隱身術、定身術等對付台獨勢力。（圖／截自央視新聞）
共軍東部戰區今早宣布對台軍演後，發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》，解放軍似乎以將自己比喻為孫悟空，可透過筋斗雲、分身術、隱身術、定身術等對付台獨勢力。（圖／截自央視新聞）

共軍東部戰區今天一早宣布，4月1日開始對台軍演，除了發布一張配合此次軍演的主題海報《進逼》稱「『台獨』做妖 引火燒身」，以及發布一則暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨，約49秒的動漫片《殼》。隨後，又發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》，中共解放軍似乎以金猴比喻自己，透過筋斗雲、分身術、隱身術、定身術，形容用戰艦、戰機等對付台獨勢力。

據東部戰區微博，在上述影片中，首先出現「降妖除魔」四個字，同時後方出現齊天大聖孫悟空的金猴，接著依序顯現筋斗雲、分身術、隱身術、定身術等文字，文字背後還搭配著各式共軍各式戰艦、戰機、砲彈等。中間還多次出現台灣本島圖示，並以鎖定的圖樣標註出台北市、台中市、高雄市、花蓮縣四地，比擬解放軍各項軍備，亦有台灣各處成為目標的畫面。

在影片最後，悟空拿著金箍棒並搭配「金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃」兩行大字。百度百科顯示，「金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃」出自近現代毛澤東的《七律．與郭沫若同志》，意即「孫悟空奮勇揮起金箍棒，從此天地澄清，萬裡無塵」。有解讀指出，此句想像豐富，比喻貼切，借用神話小說的內容，表達「對反馬克思主義的思想和勢力的批判，而真正的馬克思列寧主義者將把妖霧澄清，推動國際共產主義的前進和發展」。

稍早之前，中共解放軍東部戰區發布一張配合此次軍事行動的主題海報《進逼》，指稱「『台獨』做妖 引火燒身」，隨後又發布一則約49秒的動漫片《殼》，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。而這則針對性十足的動畫最後還寫上：「借殼欺世綠轟沖 倚外謀獨攘內瘋 造孽一家隔兩岸 逆施民主毀繁榮」四行大字。

據新華社，共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊組織艦機「多向抵近台島」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅還說，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

軍演

延伸閱讀

中共軍演未見「聯合利劍」 竟將賴清德畫綠蛆、癩蝦蟆

對台軍演 陸國台辦：對賴「猖狂謀獨」的堅決懲戒

配合軍演共軍發布動漫片 暗示台灣和平、繁榮將毀於台獨

共軍宣布對台軍演 組織艦機多向抵近台島

相關新聞

共軍對台軍演宣傳片 驚現101、漢口街等台北街景

共軍東部戰區今日一早宣布，4月1日開始對台軍演，配合軍演東部戰區發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》，影片中曝光其海上...

此次軍演沒代號？ 陸專家：顯示對台演習已成常態

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍1日上午7時30分宣布消息指，4月1日開始對台軍演，但相較以往，本次軍演卻未公布「代...

中共軍演 他指反面效果不小、若擦槍走火陸配陷「煽動戰爭」窘境

中共解放軍東部戰區今天起在台灣島周邊展該聯合演訓，醫師蘇偉碩對此在臉書表示，東部戰區強調這是「對台獨分裂勢力的警告與遏制...

預演鎖台？陸海警在台灣周邊演練臨檢拿捕、攔截扣押

華爾街日報3月底曾報導，封鎖是習近平可以選擇的最有力對台軍事手段之一，在不武力侵入的情況下可迫使台灣屈服。配合解放軍今日...

中共軍演 國民黨：對話取代對抗 避戰取代引戰

共軍宣布對台進行軍演。國民黨今天表示，兩岸敵意螺旋上升，呼籲對岸放下武力、和平共處，更呼籲賴政府用對話取代對抗、避戰取代...

中共對台軍演 林穎佑：川習會前試探美對台戰略底線

共軍東部戰區宣布對台軍演，淡江戰略所助理教授林穎佑分析，美國國防部長赫塞斯才剛訪問亞洲地區，中共此次的動作不只是針對台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。