快訊

為何基本款iPad不支援AI？銷售數據揭原因：高階型號處境尷尬

自助餐夾2盒菜含白飯500元…他不滿拿養樂多須付20元 老闆出面解釋了

鍋貼藏「嚼過的口香糖」…店家辯稱是肉 八方雲集總部強硬聲明：終止加盟

聽新聞
0:00 / 0:00

中共軍演未見「聯合利劍」 竟將賴清德畫綠蛆、癩蝦蟆

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
解放軍東部戰區今天起進行聯合演訓，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。將賴清德總統畫為「綠蛆」，以及出現民進黨前主席柯文哲遭關押大牢的諷刺漫畫。圖／取自抖音「東部戰區」
解放軍東部戰區今天起進行聯合演訓，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。將賴清德總統畫為「綠蛆」，以及出現民進黨前主席柯文哲遭關押大牢的諷刺漫畫。圖／取自抖音「東部戰區」

中共解放軍東部戰區上午宣布今天起進行聯合演訓，並指是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。不過，未再使用2023年以來環台軍演的「聯合利劍」系列，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。

解放軍東部戰區一早發布主題海報《進逼》，指「『台獨』做妖 引火燒身」。接著發布約49秒的動漫短影音《殼》，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。還有1分52秒影片《降妖除魔》。

東部戰區釋出的動漫短影音，更將賴清德總統畫為「綠蛆」，以及出現民眾黨前主席柯文哲遭關押大牢的諷刺漫畫，背景圖出現文件寫「綠色恐怖17條」。影片則有遊戲大作《黑神話：悟空》的悟空制伏癩蝦蟆的畫面。

大陸網友表示，「愈看愈振奮。連續看了好幾遍。啥時候能登陸」、「雖然只是震懾，但足以讓對面知道我們不是不戰，是血脈親情讓我們克制，我們不宣揚武力，和平，才是我們每一個人都應該珍惜的，但是一味的挑戰，我們會讓他們看見」、「東部戰區官方還挺時髦，跟黑神話悟空聯動了」、「聯合利劍abcdefghijklmnopqrstuvwxyz」、「太囂張了，我好喜歡」。

解放軍東部戰區一早發布主題海報《進逼》。圖／取自抖音「東部戰區」
解放軍東部戰區一早發布主題海報《進逼》。圖／取自抖音「東部戰區」
解放軍東部戰區今天起進行聯合演訓，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。圖／取自抖音「東部戰區」
解放軍東部戰區今天起進行聯合演訓，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。圖／取自抖音「東部戰區」
解放軍東部戰區今天起進行聯合演訓，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。影片出現悟空制伏癩蝦蟆的畫面。圖／取自抖音「東部戰區」
解放軍東部戰區今天起進行聯合演訓，發布的動畫、影片的威嚇文字都以「正體字」呈現，而非簡體字。影片出現悟空制伏癩蝦蟆的畫面。圖／取自抖音「東部戰區」

軍演

延伸閱讀

對台軍演 陸國台辦：對賴「猖狂謀獨」的堅決懲戒

教產批南市推課室英語充斥作假文化 教局：在乎優質學習

【重磅快評】連提解凍報告都懶 劉世芳愧對75萬租屋族

影／4成7民眾反對大罷免 趙少康批賴清德總統製造對立

相關新聞

共軍對台軍演宣傳片 驚現101、漢口街等台北街景

共軍東部戰區今日一早宣布，4月1日開始對台軍演，配合軍演東部戰區發出一則約1分48秒的影片《降妖除魔》，影片中曝光其海上...

此次軍演沒代號？ 陸專家：顯示對台演習已成常態

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍1日上午7時30分宣布消息指，4月1日開始對台軍演，但相較以往，本次軍演卻未公布「代...

中共軍演 他指反面效果不小、若擦槍走火陸配陷「煽動戰爭」窘境

中共解放軍東部戰區今天起在台灣島周邊展該聯合演訓，醫師蘇偉碩對此在臉書表示，東部戰區強調這是「對台獨分裂勢力的警告與遏制...

預演鎖台？陸海警在台灣周邊演練臨檢拿捕、攔截扣押

華爾街日報3月底曾報導，封鎖是習近平可以選擇的最有力對台軍事手段之一，在不武力侵入的情況下可迫使台灣屈服。配合解放軍今日...

中共軍演 國民黨：對話取代對抗 避戰取代引戰

共軍宣布對台進行軍演。國民黨今天表示，兩岸敵意螺旋上升，呼籲對岸放下武力、和平共處，更呼籲賴政府用對話取代對抗、避戰取代...

中共對台軍演 林穎佑：川習會前試探美對台戰略底線

共軍東部戰區宣布對台軍演，淡江戰略所助理教授林穎佑分析，美國國防部長赫塞斯才剛訪問亞洲地區，中共此次的動作不只是針對台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。