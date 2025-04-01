相比利劍A、B 共軍此次演練科目有「要域要道封控」

解放軍東部戰區今日上午宣布對台軍演，相較於去年5月的「聯合利劍—2024A」及去年10月的「聯合利劍—2024B」，共軍此次軍演的演練科目已涵蓋「對海對陸打擊」及「要域要道封控」。

去年5月20日賴清德總統在就職演說中提出「新兩國論」後，解放軍隨即於5月23日至24日在台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊開展「聯合利劍—2024A」對台軍演。

大陸國防部當時表示，這次演習重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊，戰巡島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹指出，5月24日，解放軍東部戰區持續位台島以東海空域，開展艦機協同、對海突擊、對陸打擊等科目訓練，檢驗戰區部隊多域協同、聯合打擊等實戰能力。

去年10月10日賴清德總統在國慶演說中再次強調，「中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬」；「中華人民共和國無權代表台灣」。共軍隨後於10月14日於台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展「聯合利劍—2024B」演習。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹當時表示，此次演習重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

今年3月13日，賴清德總統在召開國家安全高層會議後提出針對中共對台威脅的17項因應策略，包括：恢復軍事審判制度、將中國大陸認定為「境外敵對勢力」，同時全面限縮、管控兩岸交流。

隨後大陸先是於3月17日在台海附近開展大規模「聯合戰備警巡」，今日上午7時30分，解放軍東部戰區新聞發言人施毅宣布，4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島。

施毅表示，這次軍演將重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。他並稱，這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。