太魯閣重建推進 上半年估天祥遊憩區局部開放

0403地震發生滿1週年，內政部今天表示，受創甚深的太魯閣國家公園陸續重建中，預計今年上半年可陸續開放天祥遊憩區局部區域，以及蘇花公路沿線的崇德、大清水遊憩區，還有同禮部落居民出入的得卡倫及大同大禮等地區。

內政部今天透過新聞稿指出，太魯閣國家公園去年遭受芮氏規模7.2強震重創，內政部立即組成跨署處的重建小組積極投入重建工作，並爭取新台幣30億元的園區重建經費，由國家公園署太魯閣國家公園管理處依環境條件及災害情形分期分區進行重建，並適時調整。

內政部說，經過一年努力，太魯閣環境條件較為穩定地區目前已可供民眾休憩或健行，如太魯閣台地遊客中心及西寶以西的景點，如西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景台等。

內政部表示，預計今年上半年還可陸續開放天祥遊憩區局部區域，以及蘇花公路沿線的崇德、大清水遊憩區，同禮部落居民出入的得卡倫及大同大禮等地區。

內政部也說，重建之路仍漫長，未來將透過LiDAR光學雷達、UAV空拍等高科技儀器，持續評估與調查災區地質岩層、邊坡岩石裂縫、植被等，提供工程規劃設計的依據，再啟動強化工程設計、施工。

同時，內政部指出，國土管理署、空勤總隊等單位共同擔負重建工作，投入布洛灣、長春祠等地區整建。