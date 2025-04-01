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陽光行動／酒店房務：住房率差 沒加班費賺

聯合報／ 記者王思慧王燕華／專題報導
蔡玉妹（左）、林俊杰（右）是花蓮地震的隱形受災戶。記者王思慧／攝影
蔡玉妹（左）、林俊杰（右）是花蓮地震的隱形受災戶。記者王思慧／攝影

四○三地震震出近兩千紅、黃單戶，隱藏在受災戶背後的，還有更多隱形經濟弱勢的受災戶，因環境蕭條失去工作、家庭經濟陷入危境，正在民間團體支持下苦撐過日。

太魯閣晶英酒店震後停業逾半年，四十五歲蔡玉妹是酒店房務，她因丈夫染上毒癮、婚姻破裂，撫養五個孩子的重擔全落在她肩上；酒店暫時停業時，她失去經濟來源，只好以卡養卡貸款養家，還曾向鄰居借錢度日。好在世界展望會補助生活費，讓家裡不致斷炊。留職停薪約半年後，蔡玉妹重回酒店工作，她說，住房率掉了一半，以前還能靠加班費多賺一點，現在則沒加班過。

四十六歲林俊杰曾是花蓮和平礦場的工人，每天騎機車穿梭山路，地震當天他與五、六名同事正在工作，突然感到地震劇烈晃動，遠方傳來巨響。「當下真的很緊張，深怕下一秒大石頭就砸到自己」，當時嚇得躲在大石頭後面，耳邊都是落石撞擊的轟鳴聲。

林俊杰震後休息半個月，在市區找到新工作成為裝潢工人，問他想回礦場？他坦言，現職薪水變微薄，但想到地震情景，「不想再回去了」。

地震 晶英酒店

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