陽光行動／太魯閣停格 恢復要等7年

太魯閣國家公園每年多達四百萬名遊客造訪，堪稱台灣觀光門面，去年四○三地震是開園以來最嚴重的災害，導致遊客崩跌剩不到一半，修復工程艱鉅，光禿山面讓太魯閣更顯蒼白，時間猶如停格在去年震災時，要恢復全區迎賓，至少還等七年。

園區人氣景點，如砂卡礑、白楊步道、九曲洞、燕子口、錐麓古道等都在震後重創；去年下半年颱風接踵帶來強風豪雨造成「二度傷害」，原本評估損害較輕微的布洛灣遊憩區，也因豪雨沖落數公尺高的巨石，擊碎開放的希望。

記者與太管處人員順著貫穿園區的中橫公路直擊，沿途可見大小不一坍方、從上而下沖刷的土石流痕跡，下方的立霧溪散落各種稜角的巨石，遊客雖然可走中橫公路，但各景點都禁止進入。

人氣景點砂卡礑步道仍封閉，太管處解說員林茂耀指向遠端的轉彎處，已被大量土石掩埋，棕色護欄也還卡在土堆裡。來到布洛灣遊憩區入口處，告示牌提醒「道路毀損、禁止進入」，一旁成堆土石與漂流木，全是大雨從山上挾帶而下。

「園區滿目瘡痍，去年觀光人數崩跌到只剩一百七十萬人次」，太管處以七年全區開放為目標，但林茂耀感嘆，退休時恐怕還看不到太魯閣恢復原樣。

修復工程到底有多難？太管處副處長林忠杉說，災區重複致災最棘手，畫好的施工圖須重新勘查、修正，加上缺工，都影響工程進度。林忠杉評估，修復進度較艱困的景點，包括砂卡礑步道、燕子口步道、白楊步道、布洛灣聯絡道、錐麓古道，還要用科技儀器調查高位邊坡蓄積多少土石、裂縫多深多寬等，做詳細的安全評估，才能對症下藥。