陽光行動／退休當包租公 房垮了房貸繼續扛

北濱街十六號早餐店，曾是花蓮市區街頭清晨最溫暖的風景，但去年四○三地震來襲的瞬間，五層樓透天厝轟然倒塌。這裡是吳永和、吳聲輝兄弟的老家，他們好不容易存錢翻修的房子，竟在一夕間消失，兄弟倆苦笑「房子沒有了，現在只剩下信箱」。

吳家兄弟多年前合力蓋出這棟五樓透天公寓，一、二樓是弟弟吳聲輝所有，一樓開早餐店，三到五樓是哥哥吳永和所有。地震當天，早餐店幾乎客滿，吳聲輝回憶，隨著地震愈搖愈大，一名新加坡的客人大喊「快跑」，大家驚覺不對才跟著跑出屋外，整棟房子瞬間就往下崩塌。

吳聲輝說，「眼看起家厝連夜被拆除，實在很心痛」，如今他依親、哥哥租房子。

房子拆了，原本設在門口的信箱也不在了，兄弟兩家人四個多月收不到信，無奈只能向鄰居借牆釘臨時信箱，寫上地址與聯絡電話。但沒想到，第一封信竟是縣府環保局寄來的罰單。

成受災戶後，吳家兄弟常站在舊家原址，望著空蕩蕩的地，過去的一切已不復存在，但他們相信，終有一天會蓋回自己的家。

已夷為平地的花蓮市北濱街二號，原是一棟五層高的大樓，與熱鬧的東大門夜市相望。房仲業的葉植語先前砸下千萬元買下兩戶邊間出租，當起包租公，期待穩定的收入能安享退休生活。

「當天接到電話說樓被震塌了，我整個人都傻了。」葉植語憶起去年地震後的那一刻，仍難以置信。「房子沒了，我的投資退休夢也被震碎了。」葉植語苦笑說，如今不僅血本無歸，還繼續背負沉重的房貸，始料未及。