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陽光行動／退休當包租公 房垮了房貸繼續扛

聯合報／ 記者王思慧／專題報導
北濱路的透天厝在四○三地震震垮，原本在一樓經營早餐店的吳聲輝（右），與住樓上的哥哥吳永和（左），為了對外聯繫設立信箱，沒想到第一封信就是環保局寄來的機車廢氣排放定檢逾期未檢測的紅單，讓兄弟倆哭笑不得。記者陳正興／攝影
北濱路的透天厝在四○三地震震垮，原本在一樓經營早餐店的吳聲輝（右），與住樓上的哥哥吳永和（左），為了對外聯繫設立信箱，沒想到第一封信就是環保局寄來的機車廢氣排放定檢逾期未檢測的紅單，讓兄弟倆哭笑不得。記者陳正興／攝影

北濱街十六號早餐店，曾是花蓮市區街頭清晨最溫暖的風景，但去年四○三地震來襲的瞬間，五層樓透天厝轟然倒塌。這裡是吳永和、吳聲輝兄弟的老家，他們好不容易存錢翻修的房子，竟在一夕間消失，兄弟倆苦笑「房子沒有了，現在只剩下信箱」。

吳家兄弟多年前合力蓋出這棟五樓透天公寓，一、二樓是弟弟吳聲輝所有，一樓開早餐店，三到五樓是哥哥吳永和所有。地震當天，早餐店幾乎客滿，吳聲輝回憶，隨著地震愈搖愈大，一名新加坡的客人大喊「快跑」，大家驚覺不對才跟著跑出屋外，整棟房子瞬間就往下崩塌。

吳聲輝說，「眼看起家厝連夜被拆除，實在很心痛」，如今他依親、哥哥租房子

房子拆了，原本設在門口的信箱也不在了，兄弟兩家人四個多月收不到信，無奈只能向鄰居借牆釘臨時信箱，寫上地址與聯絡電話。但沒想到，第一封信竟是縣府環保局寄來的罰單。

成受災戶後，吳家兄弟常站在舊家原址，望著空蕩蕩的地，過去的一切已不復存在，但他們相信，終有一天會蓋回自己的家。

已夷為平地的花蓮市北濱街二號，原是一棟五層高的大樓，與熱鬧的東大門夜市相望。房仲業的葉植語先前砸下千萬元買下兩戶邊間出租，當起包租公，期待穩定的收入能安享退休生活。

「當天接到電話說樓被震塌了，我整個人都傻了。」葉植語憶起去年地震後的那一刻，仍難以置信。「房子沒了，我的投資退休夢也被震碎了。」葉植語苦笑說，如今不僅血本無歸，還繼續背負沉重的房貸，始料未及。

兄弟 早餐店 租房子

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