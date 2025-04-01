聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／巨石毀度假村 員工四散盼重生

聯合報／ 記者王思慧林佳彣王燕華／專題報導
山月村位於太魯閣國家公園布洛灣台地，在園區屹立廿年，去年被四○三強震擊倒，至今仍停業。記者陳正興／攝影
山月村位於太魯閣國家公園布洛灣台地，在園區屹立廿年，去年被四○三強震擊倒，至今仍停業。記者陳正興／攝影

四○三地震逼走花蓮許多老店，文青冰店「正當冰」平時幾乎都客滿，地震後生意一落千丈，「觀光客銳減，現在營業額一天不到一千元，員工薪水要十五萬元，真的撐不下去了」，冰店創辦人「怪酥酥」無奈地說。

這場大地震讓花蓮觀光進入寒冬，過去熱鬧的花蓮街頭，如今因人潮退去顯得冷清，許多名店、老店、民宿都因苦撐不了，只能無奈熄燈，離開花蓮，正當冰只是其一。

怪酥酥說，去年九月店長辭職，乾脆把店收起來，改到台北開店，花蓮熟客只能到台北吃冰；接下來把事業重心放在西部，有機會還是希望重返花蓮。

暑假旅遊回溫 住宿仍不到三成

地震發生後三個月，花蓮幾乎沒有旅客，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，雖然去年暑假略有回溫，但整體住宿率僅約兩成五到三成，與往年八成五的高峰相比減幅驚人，僅剩不到三分之一。

「我們也忍痛離開了。」葉宿文旅執行長盧申威說，一個月住宿率只有百分之二到五，每月維管成本五十萬元，加上人事費用及房東要漲租金，根本無法支應，去年七月決定退場。

蔣小姐十八年前在美崙開民宿，她的熱情和親切讓生意一直穩定經營，去年地震後，住房率一路下滑，最慘時等好幾天都沒客人，估計短期內花蓮觀光恐難有起色，已打算賣房子轉業止血。

「疫情時也沒有這麼慘。」蔣小姐嘆了一口氣，震後花蓮遊客稀稀落落，同行都在苦撐，她也靠拿手的烘焙手藝斜槓當民宿主人兼烘焙師傅，手作貝果、肉桂捲等透過親友口碑分享，既能增加收入，也讓自己不閒得發慌。

山月村沒水電 經年仍無法營運

山月村前員工宋育騰（左）與妻子（中），把山月村在新城老街的招待所，掛牌改名為「山下村」，期待重建完成大夥再聚。記者陳正興／攝影
山月村前員工宋育騰（左）與妻子（中），把山月村在新城老街的招待所，掛牌改名為「山下村」，期待重建完成大夥再聚。記者陳正興／攝影

「太魯閣山月村」在太魯閣國家公園布洛灣台地廿年，旅館主打太魯閣傳統文化，在四○三強震中被擊倒，一顆巨石毀掉小木屋和相關管線，沒有水源的山月村無法營運，儘管小木屋前廣場綠草如茵，咸豐草花開得茂盛，如今員工已四散各地。

前員工宋育騰把山月村在新城老街的招待所，掛牌改名為「太魯閣山下村」，雖然眼下還看不到復甦的希望，但期盼在此成立希望基地，推出風味餐、咖啡等餐飲，未來能接回離散的員工；他堅信「沒有不景氣，只有不努力」，有朝一日山月村重建完成，大夥就能重整團隊上山。

地震 太魯閣國家公園 花蓮

延伸閱讀

地震後泰國民眾質疑預警系統沒作用 總理要求改善

台灣黑熊花蓮野放後續滋擾雞舍 受困陷阱獲救援

花蓮地震激出愛心！去年公益勸募逾78億元 創歷年最高

提高觀光誘因 嘉縣輔導8家旅宿打造親子友善空間

相關新聞

陽光行動／震後一年，花蓮人還好嗎？

小安和老公二月重遊花蓮，帶著「挺花蓮」的心情想吃好玩滿，但上網查店家，從文青冰店到特色民宿，全都關門停業，讓她驚覺「天啊...

陽光行動／拆危樓拖1年 震災戶憂再遇大震

四○三花蓮地震一年了，花蓮市有被判定強制拆除的六棟馥邑京華大樓，依然矗立在原地待拆，宛如一座被時間遺忘的廢墟；更多大樓需...

陽光行動／巨石毀度假村 員工四散盼重生

四○三地震逼走花蓮許多老店，文青冰店「正當冰」平時幾乎都客滿，地震後生意一落千丈，「觀光客銳減，現在營業額一天不到一千元...

陽光行動／建物弱層補強 沒一棟開始

花蓮震後重建路迢迢，議員抨擊，至今紅、黃單建物沒有一棟開始弱震補強，重建也牛步，中央、地方都應加速；縣府表示，集合住宅的...

陽光行動／少了「富爸爸」 花蓮觀光轉骨契機

四○三地震重擊花蓮觀光，至今都難恢復；觀光業界分析，花蓮過去太倚賴太魯閣國家公園這個「富爸爸」，對比鄰近的台東經營「一鄉...

陽光行動／沒了「安全感」 遊客更需交通預警

花蓮觀光業在四○三地震後低迷不振，旅客不去花蓮的關鍵是對交通安全沒信心；雖然台鐵北迴線逐漸恢復正常營運，蘇花路廊也排除障...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。