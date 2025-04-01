陽光行動／巨石毀度假村 員工四散盼重生

四○三地震逼走花蓮許多老店，文青冰店「正當冰」平時幾乎都客滿，地震後生意一落千丈，「觀光客銳減，現在營業額一天不到一千元，員工薪水要十五萬元，真的撐不下去了」，冰店創辦人「怪酥酥」無奈地說。

這場大地震讓花蓮觀光進入寒冬，過去熱鬧的花蓮街頭，如今因人潮退去顯得冷清，許多名店、老店、民宿都因苦撐不了，只能無奈熄燈，離開花蓮，正當冰只是其一。

怪酥酥說，去年九月店長辭職，乾脆把店收起來，改到台北開店，花蓮熟客只能到台北吃冰；接下來把事業重心放在西部，有機會還是希望重返花蓮。

暑假旅遊回溫 住宿仍不到三成

地震發生後三個月，花蓮幾乎沒有旅客，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，雖然去年暑假略有回溫，但整體住宿率僅約兩成五到三成，與往年八成五的高峰相比減幅驚人，僅剩不到三分之一。

「我們也忍痛離開了。」葉宿文旅執行長盧申威說，一個月住宿率只有百分之二到五，每月維管成本五十萬元，加上人事費用及房東要漲租金，根本無法支應，去年七月決定退場。

蔣小姐十八年前在美崙開民宿，她的熱情和親切讓生意一直穩定經營，去年地震後，住房率一路下滑，最慘時等好幾天都沒客人，估計短期內花蓮觀光恐難有起色，已打算賣房子轉業止血。

「疫情時也沒有這麼慘。」蔣小姐嘆了一口氣，震後花蓮遊客稀稀落落，同行都在苦撐，她也靠拿手的烘焙手藝斜槓當民宿主人兼烘焙師傅，手作貝果、肉桂捲等透過親友口碑分享，既能增加收入，也讓自己不閒得發慌。

山月村沒水電 經年仍無法營運

山月村前員工宋育騰（左）與妻子（中），把山月村在新城老街的招待所，掛牌改名為「山下村」，期待重建完成大夥再聚。記者陳正興／攝影

「太魯閣山月村」在太魯閣國家公園布洛灣台地廿年，旅館主打太魯閣傳統文化，在四○三強震中被擊倒，一顆巨石毀掉小木屋和相關管線，沒有水源的山月村無法營運，儘管小木屋前廣場綠草如茵，咸豐草花開得茂盛，如今員工已四散各地。

前員工宋育騰把山月村在新城老街的招待所，掛牌改名為「太魯閣山下村」，雖然眼下還看不到復甦的希望，但期盼在此成立希望基地，推出風味餐、咖啡等餐飲，未來能接回離散的員工；他堅信「沒有不景氣，只有不努力」，有朝一日山月村重建完成，大夥就能重整團隊上山。