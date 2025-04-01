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陽光行動／震後一年，花蓮人還好嗎？

聯合報／ 記者王燕華王思慧林佳彣／專題報導
花蓮觀光慘，就連二二八連假，花蓮市區著名的日出大道，逛街民眾也很稀少。記者陳正興／攝影
花蓮觀光慘，就連二二八連假，花蓮市區著名的日出大道，逛街民眾也很稀少。記者陳正興／攝影

小安和老公二月重遊花蓮，帶著「挺花蓮」的心情想吃好玩滿，但上網查店家，從文青冰店到特色民宿，全都關門停業，讓她驚覺「天啊，花蓮有這麼慘嗎？」

去年四月三日早上這場大地震，天搖地動長達九十八秒，對花蓮影響既深且廣，當眾人頻問「一年了，花蓮人還好嗎？」實際走一趟，就知道有多慘。

今年二二八連假，花蓮市區昔日總是擠滿人的「金三角」商圈冷清，店家鐵門貼出一張張租售海報，還開著的名店不需排隊，反而要擔心過一陣子會不會收了？民宿、旅館住房率更跌到谷底，不必煩惱訂不到房間。

國稅局花蓮分局統計，去年三到十二月申報銷售額，娛樂業申報約七億元，比較前年同期的十九億餘元，大跌百分之六十四點二，旅宿業從前年五十億元一口氣腰斬成廿五億元；理髮業、飲食業等減幅都在百分之十四到卅之間，只有裝潢業因震損逆勢成長百分之十八。

「花蓮一切安好，為什麼遊客不來？」縣府、業者急得不得了，觀光是花蓮產業火車頭，每年遊客創造的經濟效益擴及百工百業，少了遊客，大筆觀光財一夕化為烏有。

旅宿餐飲業 資遣將近400人  

縣府統計一百五十家旅館十四家停業，比率近一成，民宿倒閉八十二家。花蓮目前旅宿平均住房率僅二、三成，八家旅宿、餐飲業通報大量解雇員工，資遣近四百人。

「災情可能還會擴大」，縣府官員坦言，太魯閣國家公園宛如花蓮觀光的心臟，重創後修復期至少六、七年，現在處於「心臟衰竭期」，觀光客不來，百工百業也起不來。

16處遊憩區 遊客人數雪崩

太魯閣、七星潭等十六處觀光遊憩區遊客總人數，去年三月有一○二萬人次，四月震後雪崩只剩廿八萬，連暑假旺季也只剩四十多萬人，之後每月在三、四十萬人次之間，去年底好不容易回升至五十七萬人次。春節假期全縣住宿率僅達四、五成，與往年客滿落差極大。

旅行業者說，鐵公路雖已通車，但去年多次颱風、大雨中斷交通，大批遊客被困在花蓮出不去，至今仍會怕，即使地震少很多，交通也逐漸恢復正常，但崩盤的旅遊信心需要時間恢復。

天王星住戶 一家人被拆散

地震毀損花蓮一八二棟建物。天王星大樓去年震後倒下，夷為平地將屆周年，迄今住戶路過，內心滿滿感觸。九樓屋主林小姐震後與媽媽轉往市區租屋，爸爸回到壽豐鄉下，哥哥搬回台南。林小姐說，今年春節只能視訊「新年快樂」。

花蓮觀光慘 製表／王思慧、王燕華 圖／聯合報提供
花蓮觀光慘 製表／王思慧、王燕華 圖／聯合報提供

地震 太魯閣國家公園 花蓮

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