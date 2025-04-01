陽光行動／沒了「安全感」 遊客更需交通預警

花蓮觀光業在四○三地震後低迷不振，旅客不去花蓮的關鍵是對交通安全沒信心；雖然台鐵北迴線逐漸恢復正常營運，蘇花路廊也排除障礙復駛，但震後邊坡地質不穩的陰霾仍揮之不去。

每次汛期，台鐵北迴線都像俄羅斯轉盤，不曉得哪一條溪流會暴漲，這是極端天氣下的命運。台鐵公司在震後盤點沿線高風險潛勢溪流，發現花蓮原本十九條潛勢溪流竟擴增至四十一條，主管機關至少七個單位，整治、疏濬、監測、預警責任歸屬錯綜複雜。

去年七月，工程會出面釐清權責機關，台鐵副總陳宗宏表示，各潛勢溪流的治理權責已明確畫分，「避免模糊地帶，是氣候變遷防災工作的一大進展」。

「遇到土石流或溪水暴漲時能提早預警，讓列車停駛或減速。」台鐵前董事長杜微說，氣候變遷調適策略對行車安全至關重要，短期要加強監測、預警。

台鐵規畫中期改善工程包括建設明隧道、橋基加固等，長期還須進一步強化氣候韌性。交通部前部長賀陳旦認為，應增加更密集的監測設備，一旦異常列車就停駛，安全不能打折。

「去年地震落石砸毀蘇花公路的車子畫面嚇死人了」，施先生以前去花蓮玩，都堅持開休旅車走蘇花沿途賞景，四○三地震後就打消念頭了。