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陽光行動／少了「富爸爸」 花蓮觀光轉骨契機
四○三地震重擊花蓮觀光，至今都難恢復；觀光業界分析，花蓮過去太倚賴太魯閣國家公園這個「富爸爸」，對比鄰近的台東經營「一鄉鎮一觀光特色」的經驗，危機正是轉機，震後是花蓮觀光轉骨的契機。
中華民國旅遊業品質保障協會主委李奇嶽分析，花蓮產業結構高度倚重觀光，按理一個地震不致影響如此深遠，主因是去年接連地震、颱風，鐵公路斷得頻繁，喪失大家到花蓮旅遊的信心。
鄰近的台東雖然地震災情遠不如花蓮嚴重，也讓遊客如驚弓之鳥，造成台東旅宿業業績大縮水。縣府觀光發展處長卜敏正說，幸好台東很多鄉鎮都有自己的觀光特色，復原速度比預期快得多。
台東縣觀光協會理事長李數奼分析，像南迴線鄉鎮主推部落特色深度遊程，縱谷線以農村體驗為主，遊客到景點，還能串連多點遊程，這是花蓮所沒有的。
雄獅旅遊台灣旅遊總經理王岳聰剛與台鐵合作打造「山嵐號」觀光列車，十九日即將啟航，也是首列行駛花東縱谷的觀光列車。他認為，花蓮觀光資源豐富，只是特色內涵沒被開發，像「山嵐號」列車精緻料理食材全來自花蓮；停靠花東六個站各有主題，玉里站是歐亞與菲律賓板塊交界處，適合騎單車的地質深度之旅，鳳林站有濃郁的客家文化，適合文化慢遊。
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