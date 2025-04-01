陽光行動／建物弱層補強 沒一棟開始

花蓮震後重建路迢迢，議員抨擊，至今紅、黃單建物沒有一棟開始弱震補強，重建也牛步，中央、地方都應加速；縣府表示，集合住宅的住戶多，前期要整合住戶意見，之後還要設計、送審核等，難免需要時間，但會向中央反映。

縣府震後共募到七億九千餘萬元，納入花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，用來發放安遷救助、紅黃單慰問金，以及修繕、醫療費等用途，其中，縣府善款匡列的一般修繕救助金執行率已達九成八，其餘如危險建物拆除修繕補助等，都匡列預算執行中。

中央則補助耐震補強，每棟上限一千五百萬，且最高是總經費的八成五，住戶自付一成五。縣府補助上限三百萬元。

議員楊華美指出，震後將滿周年，紅、黃單房屋至今沒一棟開始做弱層補強工程，災民返家之路十分漫長且困難。弱層補強須由大樓管委會將設計圖送到國家地震中心審議，雖然專業把關很重要，但能不能擴大審查量能加快一點？像黃單的蓮花大樓去年就送件，但兩度審查都卡關，還要重做模型，來來回回又耗掉好幾個月。

楊華美也指震後大樓內外結構可能都有損害，每棟一千五百萬一定不夠用，像和勝江山社區有兩百多戶，卻只被視為兩棟，弱層補強需要六千六百多萬元，補助款三千萬元還不到一半，另有多棟大樓也有遭棟數認定的不公平對待，建請中央及地方讓災民選擇以補強的樓地板面積作為補助認定標準。

「一年了，重建進度確實有點慢」，花蓮縣議員魏嘉賢也認為補助申請與拆除流程冗長，而且各單位對程序的解釋不同，讓災民無所適從。至今仍有危險建物該拆未拆，等待重建或耐震補強的建物也還沒有動工，都是政府應該要優化的工作。

魏嘉賢並指出，大樓被貼上黃單，就無法投保公共意外責任險，住戶、訪客都蒙受風險，也需要中央協助解決。

縣府建設處長鄧子榆說，已向國震中心反映盼能加速審查，有管委會爭取以總樓地板面積計算補助費，也向中央反映，盼能減輕災戶負擔。