陽光行動／拆危樓拖1年 震災戶憂再遇大震

四○三花蓮地震一年了，花蓮市有被判定強制拆除的六棟馥邑京華大樓，依然矗立在原地待拆，宛如一座被時間遺忘的廢墟；更多大樓需要補強結構才住得安心，但申請文件到中央的旅程漫長，住戶苦嘆「要是再來一場大地震怎麼辦？」

花蓮震後有九十件紅單、九十二件黃單，共一九四八戶受損；紅單戶有十八件因有公共危險之虞，必須強制拆除，唯一沒拆的是馥邑京華六棟住宅大樓。

這六棟一百五十戶，原本花蓮縣府委託技師評估只有一棟要強制拆除，其餘五棟須由住戶自拆，積極爭取後，內政部國土署重新委託鑑定，建議全拆。縣府三月下旬送計畫到國土署，決標後就可動工，預估半年拆完。

「馥邑京華」 牆破鋼筋露

一年來，馥邑京華大樓外牆磁磚仍不時剝落，地上滿是碎玻璃與建築殘骸，每間房間牆壁破裂、鋼筋外露，管委會的日曆還停在四月三日那天，時間停格在一陣驚恐與慌亂之中。

剛接下管委會監委的黃展宏立即遭逢這場家園巨變，一年來，他為了拆除與重建奔波，研讀法規、參加座談，深知這是一場艱難的戰役。記得地震那天，一名九十歲阿嬤顧不得住家搖搖欲墜，拜託人背她爬上七樓，只為再看一眼她的家。黃展宏說，看著阿嬤背影，心裡只有一個念頭，「我們不能放棄，一定要讓大家回家」。

「一年了，真的不能再等了」，黃展宏說，努力與政府溝通，盼盡快拆除大樓，不敢想像再來一次大地震或颱風會有多慘。

「山海觀」 行政流程耗時

花蓮縣吉安鄉山海觀大樓有兩棟十五層的大樓，因外牆龜裂、磁磚剝落等被貼上紅單，一一八戶已遷離，住戶決定要耐震補強修復續住。

「我們想趕快動工修好房子。」大樓管委會主委李國隆坦言，行政流程耗費時間，去年六月與結構技師簽約，接著要鑽心取樣確認結構強度，才能設計規畫，九月底開區分所有權人會議通過設計及預算，十一月初送件至台北審查，還在等著開第二次審查會。

李國隆表示，整體結構補強估約一億元，政府補助兩棟上限三千萬元、都更整體維護一千九百多萬元，只占總經費一半左右，最終每戶還要自付約六十萬元；不少住戶要拿出這筆錢比較困難，盼政府能調整補助基準。

「和勝江山」 自付款沉重

被列黃單戶的和勝江山大樓有兩百多戶，也選擇耐震補強，好不容易將設計圖送到台北的國家地震研究中心排審一個多月，三月初被退回要求補件。

前主委范朝揚說，一有大一點的餘震發生，牆壁會震動、掉落碎屑，無法安心生活。住戶也憂心補強要自付廿幾萬元，是沉重負擔，何況補強施工需兩、三年，要另外租屋安身，租屋費用對受災戶雪上加霜。