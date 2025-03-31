0304震災將滿周年 國土署：已核撥受災戶逾1億餘元

花蓮去年4月發生大地震，迄今將滿周年，內政部國土署說，針對花蓮重建復原，已核定50棟弱層補強案件，受災戶租金補貼核定1190戶、核撥1.08億餘元，並完成60件租屋媒合及短期安置旅宿103戶入住。

國土署指出，為就近提供民眾居住安置、弱層補強、危老重建或都市更新等全方位服務，去年5月6日成立花蓮重建辦公室給予第一線整合服務，雖然受114年度總預算凍刪影響，今年2月底已退場，但仍藉在地社區成立Line群組，提供重建專業協助與諮詢服務。

此外，國土署說，0403地震過後即研擬「0403震災受災戶住宅補貼方案」、「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（111-114年）」計畫獲得行政院核定。租金補貼部分，由花蓮縣政府持續受理至今年5月27日止。

國土署提到，弱層補強方面已核定50案，補助金額上限由原本的450萬元提高至1500萬元，且無須中央核准，授權地方政府在完成弱層補強設計審查通過後，依施工進度，分3期核撥補助款，後續將依個案情形展開耐震強化改善工程。

國土署指出，0403地震過後已強制拆除的建築物有17案，其中12案屬住宅類社區，具重建急迫性，經國土署主動召開都市更新及危老重建說明會，並補助花蓮縣政府成立都市更新及危老重建輔導團協助重建整合，其中天王星大樓已召開會員大會完成估價師遴選；統帥大樓更新會也獲縣府同意籌組；花一邨社區前棟所有權人則同意由國家住都中心採公辦都更方式推動。

國土署說，中央將持續透過經費挹注、居住支持及與地方政府合作，為在地建構更安全居住環境及優化防災準備。