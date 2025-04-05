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緬甸強震增至3354人喪命 聯合國再籲各方伸援：受災程度令人震驚

中央社／ 仰光5日綜合外電報導
緬甸中部3月28日發生芮氏規模8.2強震，夷平國內許多建築物並毀壞基礎設施。圖／法新社
緬甸中部3月28日發生芮氏規模8.2強震，夷平國內許多建築物並毀壞基礎設施。圖／法新社

緬甸國營媒體今天指出，國內中部地區3月28日強震造成的死亡數已經增至3354人，聯合國人道事務協調廳官員則再次呼籲國際社會向緬甸提供援助。

緬甸中部3月28日發生震矩規模7.7強震（芮氏規模8.2），夷平國內許多建築物並毀壞基礎設施，國營媒體公布最新數據顯示，強震已導致3354人喪生、4508人受傷，還有220人失蹤。

強震已經發生超過一個星期，緬甸仍有許多民眾無處棲身，他們要不是因為住處全毀而被迫露宿街頭，要不就是擔心房子之後會倒塌。

聯合國估計，這場強震可能影響300多萬人，讓緬甸歷經4年內戰的困境雪上加霜。

聯合國人道事務協調廳負責人佛萊徹（Tom Fletcher）今天在緬甸中部城市瓦城（Mandalay）會見災民，瓦城就位於這起強震的震央附近，整座城市受災嚴重。

佛萊徹於社群媒體X平台發文寫道：「受災程度令人震驚，全世界必須團結起來支援緬甸人民。」

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