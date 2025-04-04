緬甸強震慈濟志工團隊進駐 物資送入重災區
協助緬甸震災，慈濟基金會今天說，啟動震後關懷機制，志工團隊已進駐瓦城地區開設醫療站等，將食品及生活用品等賑災物資送入強震重災區。
緬甸3月28日發生規模7.7地震，造成超過3000人罹難、4700多人受傷。受強震影響的瓦城（Mandalay）和實皆市（Sagaing）距離約24公里，其中瓦城總人口數約153萬人、實皆市50萬人。
慈濟基金會今天發布新聞稿指出，緬甸志工團隊目前已進駐瓦城地區，人道救援賑災物資也陸續送抵強震重災區，結合其他團體開設醫療站、關懷據點，多管道投入災民安置、災後照顧，並結合醫療組織進行災後醫療問題。
慈濟基金會指出，集結運往緬甸受災重災區的賑災物資包括福慧床、毛毯、睡袋、折疊床、蚊帳、塑膠墊、清潔工具、醫用口罩、泡麵、發電機等均陸續送抵慈濟在瓦城等災區關懷震災的據點。
緬甸慈濟團隊指出，當地華人、華僑及緬甸人紛紛前往慈濟關懷據點幫忙，有不少是年輕人主動協助，目前透過人道救援組織與團體合作分工，確保災民能受到完善的照顧與關懷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言