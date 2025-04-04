快訊

關稅戰再起！大陸出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

超暖心天王 木村拓哉「每人一個香奈兒」謝台灣保鑣

川普關稅後 再盯上台灣！美商務部長：正試圖把晶片製造業奪回來

緬甸強震曼谷審計大樓倒塌 震後一週大型重機具開挖

中央社／ 曼谷4日專電
緬甸中部28日中午發生芮氏規模8.2地震，在泰國曼谷興建中的政府審計大樓因地震倒塌，仍有多人失蹤。圖攝於4月2日。圖／歐新社
緬甸中部28日中午發生芮氏規模8.2地震，在泰國曼谷興建中的政府審計大樓因地震倒塌，仍有多人失蹤。圖攝於4月2日。圖／歐新社

緬甸強震，泰國曼谷受波及倒了一棟大樓。今天距離地震發生已經一週，曼谷市長查察表示，將使用大型重機具開挖，預估30到60天可以移除大型殘骸，也不會放棄搜救工作。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

曼谷位於震央東南方約1100多公里，但仍受波及，曼谷恰圖恰區（Chatuchak）一棟正在興建中的大樓因為地震而倒塌，這棟大樓原定要給泰國政府審計處使用，百名工人受困倒塌的建物內，救援工作截至今天早上為止，已知有15人死亡，79人失蹤。

昨天一度傳出搜救現場有生命跡象，搜救團隊立即開挖，但並未傳出好消息，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）今天上午在現場舉行記者會，對於沒能找到這名可能的生還者感到抱歉。

他說，現場的生命跡象持續轉弱，搜救人員昨天晚間已經偵測不到生命跡象，而且現場鋼筋外露，可進入的空間很狹窄，搜救人員無法更深入抵達偵測到跡象的地點，最後只好宣布停止搜救，但大家已經盡力。

查察表示，搜救工作到今天已經一週，會開始使用大型重機器開挖倒塌建築物殘骸，並移除大型鋼筋水泥塊，大約有4萬噸，預估30天到60天可以移除完畢。

查察說，搜救工作也會同時進行，沒有完全放棄希望，一旦偵測到生命跡象，搜救團隊就會立刻進入現場。

查察也表示，他昨天和日本駐泰國大使會面，談到關於地震搜救行動、科技、設備部署和大樓檢查等議題，因為日本有比較多地震的經驗，他預期雙方未來會有更多合作。

曼谷市政府防災減災指揮中心昨天宣布解除曼谷各區的災難區狀態，只有審計大樓所在的周邊區域仍維持災難區狀況。

地震 曼谷 泰國 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

全台第二高！34秒可衝68樓 台北雙星2027年完工

泰總理出手！緬甸強震曼谷大樓震垮 下令查中鐵十局參與工程

緬甸強震闖曼谷倒塌大樓 4陸男偷搬32份文件！泰法院判決出爐

緬甸地震曼谷大樓坍塌 瓦礫堆測到70多個人體影像

相關新聞

緬甸強震曼谷審計大樓倒塌 震後一週大型重機具開挖

緬甸強震，泰國曼谷受波及倒了一棟大樓。今天距離地震發生已經一週，曼谷市長查察表示，將使用大型重機具開挖，預估30到60天...

緬甸強震傷亡數續增 軍政府：已知3145死4589傷

緬甸軍政府今天表示，國內中部地區3月28日強震造成的死亡數已經增加到3145人，另有4589人受傷

中泰合蓋的大樓被震塌 泰總理下令查中鐵十局所有工程

中企「中鐵十局」承建的泰國國家審計署大樓在緬甸強震中倒塌，致多人死亡和失蹤，中國駐泰使館1日晚間在官網發文表示痛心，強調...

一個也不放棄…緬甸震後125小時奇蹟 中國隊救出第9人

馳援緬甸的中國救援隊2日在曼德勒市金色鄉村酒店救援點，成功救出一名男性，該男子為酒店員工，已被困近125小時；這也是中國...

趁天災謀取優勢 緬甸強震意外打通軍政府外交

美聯社報導，緬甸日前發生震矩規模7.7的地震，造成超過3000人喪生，執政的軍政府2日宣布內戰暫時停火至4月22日，以利...

DeepSeek進入緬甸災區！僅7小時開發出翻譯系統 第一線救災人員配備使用中

3月28日14時20分，緬甸中部（北緯21.85度，東經95.95度）發生7.9級地震，震源深度30千米。中國駐緬甸使館表示，前方救援在使用基於DeepSeek緊急開發的中緬英互譯系統。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。