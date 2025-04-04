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拋下災民出席曼谷峰會 緬甸軍政府領袖挨批凶手

中央社／ 曼谷4日綜合外電報導

緬甸上週強震造成數千人罹難，在絕望的生還者懇求食物與避難處之際，軍政府領袖敏昂萊拋下他們而外訪，今天出席在曼谷舉行的區域峰會，抗議群眾拉起布條稱他是「凶手」。

法新社報導，緬甸3月28日發生震距規模7.7地震後，目前證實已有3000多人死亡，聯合國估計有多達300萬人淪為災民，許多民眾的房子受損，沒有避難處可待。

目前已有許多國家運送援助物質並派出救難隊，但在一些受災最嚴重的地區，幾乎看不到緬甸執政軍政府正在幫助倖存者。

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天將在曼谷一家豪華飯店與孟加拉灣沿岸各國領導人舉行會談。

邀請敏昂萊出席會議的決定引發批評，抗議人士在場外一座橋梁掛起布條，布條上寫著「我們不歡迎凶手敏昂萊」。

在實皆市（Sagaing），也就是靠近上週強震震央的緬甸中部城市，當地估計有80%的建築受損，法新社記者看到滿目瘡痍的景象，數以百計疲憊不堪、挨餓的生還者爭搶救援物資。

來自緬甸各地的公民志工團隊，搭乘載著水、油、米等基本物資的卡車進入實皆市。

實皆市與鄰近的瓦城（Mandalay）遭到地震侵襲，當地有太多房子變得無法居住，生還者露宿街頭1週，急需適當的避難處。

在緬甸仍深陷危機之際，敏昂萊昨天晚間在曼谷每晚要價400美元（約新台幣1萬3342元）的香格里拉大酒店（Shangri-La hotel）與「孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」（Bay of Bengal initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation,BIMSTEC）其他領袖舉行盛大晚宴。

即使緬甸民眾在遭遇地震後陷入困頓，軍方仍對叛軍發動空襲，此舉引起國際強權的強烈譴責。

但敏昂萊抵達泰國準備與總理貝東塔（PaetongtarnShinawatra）等孟加拉灣國家領袖會談時，仍受到泰國政府鋪設紅地毯款待。

緬甸地下反對勢力「全國團結政府」（NationalUnity Government）譴責敏昂萊出席峰會，稱「由於緬甸人民遭遇巨大的苦難」，他出席峰會是對正義的羞辱。

「全國團結政府」在聲明中說：「允許軍政府領袖與他的代表參與區域與國際論壇，有可能使這個非法政權獲得合法性。」

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