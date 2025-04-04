緬甸強震傷亡數續增 軍政府：已知3145死4589傷

緬甸軍政府今天表示，國內中部地區3月28日強震造成的死亡數已經增加到3145人，另有4589人受傷。

美聯社報導，緬甸軍政府官員指出，目前已知有3145人喪命、4589人受傷，還有221人失蹤。

緬甸廣播電視台（MRTV）報導，強震發生迄今，緬甸消防單位與國內外救援隊伍共救出653名生還者。

緬甸中部3月28日發生震矩規模7.7強震（芮氏規模8.2），主要災區在第2大城瓦城（Mandalay）周邊。