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緬甸強震後 軍政府領袖將赴曼谷出席區域峰會

中央社／ 仰光/瓦城3日綜合外電報導

緬甸軍政府領袖敏昂萊今天預計前往曼谷出席一場區域峰會。緬甸軍政府表示，3月28日發生震矩規模7.7強震造成的死亡人數，如今已突破3000人。

法新社報導，軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）在聲明中說，淺層地震發生6天後，已確認有3085人喪命、4715人受傷，仍有341人下落不明。

紹敏通並指出，來自17個國家的搜救與援助人員已攜帶近1000公噸物資和救災工具抵達緬甸。

他說：「我們持續進行搜救，同時特別感謝國際社會和醫療團隊辛苦救災。」

緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）預計今天前往曼谷出席一場區域峰會。

敏昂萊將出席「孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」（BIMSTEC）峰會，他將在這個孟加拉灣（Bayof Bengal）7個沿海國家的會議上討論對緬甸強震的應對措施。

緬甸發生地震後，許多國家派出援助與救難團隊，但緬甸嚴重受損的基礎建設、不穩定的通訊和內戰，阻礙了救援作業。

報導指出，在地震後還有零星衝突發生後，緬甸軍政府昨天與反對派共同呼籲暫停敵對行動，讓救援物資得以運送。

法新社記者昨天在距離震央不到15公里的實皆巿（Sagaing）看見一片混亂的景象，有數以百計絕望災民排隊等著領取緊急物資。

這座城市飽受重創，世界衛生組織（WHO）說，有1/3房屋倒塌。

地震 緬甸 緬甸強震

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