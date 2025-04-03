緬甸地震 香港捐贈20噸賑災物資
香港繼上週派遣救援隊前往緬甸救災後，今天再向緬甸捐贈20噸賑災物資，包括糧食及醫療物資等。
綜合香港電子媒體的報導，香港特首李家超今天與緬甸駐港總領事漢溫奈會面，就緬甸日前發生的地震予以慰問，並通知，政務司司長陳國基早上在香港國際機場主持了捐贈儀式，把超過20噸賑災物資運送到緬甸，以支援當地抗震救災工作。
李家超並提到，香港救援隊昨天與中國救援隊成功救出一名生還者，消息令人鼓舞，又指救援隊將會繼續在災區進行搜救工作。
緬甸發生地震後，港府於3月29日派遣了救援隊前往當地協助救出被困民眾。
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