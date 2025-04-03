DeepSeek進入緬甸災區！僅7小時開發出翻譯系統 第一線救災人員配備使用中

3月28日14時20分，緬甸中部（北緯21.85度，東經95.95度）發生7.9級地震，震源深度30千米。中國駐緬甸使館表示，前方救援在使用基於DeepSeek緊急開發的中緬英互譯系統。

《央視新聞》報道，地震發生後，中國駐緬甸使館稱，在救援工作中使用了基於DeepSeek緊急開發的中緬英互譯系統。

該系統由國家應急語言服務團秘書處和北京語言大學迅速組建的語言服務支持團隊，在短短七小時內利用DeepSeek開發完成。至今緬甸已有700餘人持續使用該平台，這也是中國大模型首次用於地震國際救援。

系統發開者北京語言大學英語和高級翻譯學院副院長韓林濤表示，傳統的機器翻譯依賴的是本地的知識庫，但如果遇到專業的場景，實際上很難做到精準翻譯。

依賴大模型，融合了術語和已有的知識庫，會比傳統的機器翻譯質量高很多，更滿足救援隊的需求。

據了解，「國家應急語言服務團」是由教育部、國家語委、應急管理部等部委指導成立的公益聯盟組織，主要任務是針對各類突發公共事件應急處置及國家其他領域重要工作中急需克服的語言障礙，提供國家通用語言文字、少數民族語言文字、漢語方言、手語、盲文、外國語言文字等方面的語言服務，是國家語言服務體系的重要組成內容。

延伸閱讀：

緬甸地震｜4中國男闖曼谷倒塌大樓確定判刑！運走文件理由曝光

「表面熱鬧實質混亂」？中國到底要怎樣的人工智能

文章授權轉載自《香港01》