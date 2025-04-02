緬甸強震死亡逾3000人 陸籲緬甸確保各國救援人員安全

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸央視新聞2日深夜引述緬甸官方消息稱，緬甸地震已致3,003人死亡。圖為緬甸實皆一座佛寺內的佛像，因強震東倒西歪。（路透）
大陸央視新聞2日深夜引述緬甸官方消息稱，緬甸地震已致3,003人死亡。圖為緬甸實皆一座佛寺內的佛像，因強震東倒西歪。（路透）

根據大陸央視新聞2日22時30分引述緬甸官方消息指出，緬甸地震已致3,003人死亡，4,515人受傷，另有351人失蹤。

中新社報導，在大陸外交部2日下午例行記者會中，針對媒體詢問，有緬甸士兵向中國紅十字會為緬甸地震災民運送救援物資的車隊開火一事，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中緬兩國是「胞波友鄰」（胞波意思為親戚，是緬甸人民對中國人表達親切的稱呼），緬甸發生地震後，中國迅速啟動應急機制，全力開展救援。中國紅十字會向緬方提供的救災物資援助已經運抵緬甸，正在運往瓦城（大陸稱「曼德勒」）災區的途中，目前救援人員和物資均安全。 　　

郭嘉昆說，大災面前人命關天，當務之急是全力抗震救災。中方衷心希望緬甸各族各派同心同德、共克時艱，強烈敦促緬甸各方確保中方在內的各國救援人員和物資安全，確保救援運輸通道暢通。中方願根據緬方的需要盡己所能，向緬甸災區提供救援和支持。

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸軍政府「鳴槍警告」陸救援車隊 北京證實車隊與物資均安

影／緬甸強震達2886死…斷網斷電、物資短缺 央視直擊災後現場

願援緬甸但無回應 消防署曝台灣救援行動「未能成行原因」

台婦為緬甸「孤兒院捐贈」罹難 他揭受阻內幕：有「台灣」就拒絕

相關新聞

緬甸軍政府「鳴槍警告」陸救援車隊 北京證實車隊與物資均安

緬甸中部3月28日遭遇芮氏規模8.2強震，官方通報的死亡人數現已接近2900人，2日傳出緬軍士兵向中國大陸紅十字會運送救...

緬甸強震死亡逾3000人 陸籲緬甸確保各國救援人員安全

根據大陸央視新聞2日22時30分引述緬甸官方消息指出，緬甸地震已致3,003人死亡，4,515人受傷，另有351人失蹤。

緬甸強震為軍政府開啟外交大門 卻也趁天災謀取優勢

緬甸上週發生多年來死傷最慘重強震，卻為軍政府領袖敏昂萊開啟4年來關閉的外交管道，助他地位更穩。他的軍政府當年將民選政府趕...

緬甸軍政府開槍警告大陸援助車隊 內戰未歇救災挑戰大

緬甸軍政府今天說，軍隊開槍警告中國紅十字會援助車隊。軍方的做法凸顯在緬甸內戰中提供救援的挑戰，援助組織呼籲提供更好的救助...

緬甸地震 賴清德：台灣願提供任何必要協助

緬甸日前發生規模7.7的淺層強震，兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，如有需要，台灣願意提供任何必要協助。他也提醒在當地...

泰總理出手！緬甸強震曼谷大樓震垮 下令查中鐵十局參與工程

緬甸發生強震，距離震央1100多公里的曼谷也受波及，審計大樓倒塌。大樓的工程由中國中鐵的子公司中鐵十局承包，泰國總理下令...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。