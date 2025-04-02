緬甸強震死亡逾3000人 陸籲緬甸確保各國救援人員安全

根據大陸央視新聞2日22時30分引述緬甸官方消息指出，緬甸地震已致3,003人死亡，4,515人受傷，另有351人失蹤。

中新社報導，在大陸外交部2日下午例行記者會中，針對媒體詢問，有緬甸士兵向中國紅十字會為緬甸地震災民運送救援物資的車隊開火一事，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中緬兩國是「胞波友鄰」（胞波意思為親戚，是緬甸人民對中國人表達親切的稱呼），緬甸發生地震後，中國迅速啟動應急機制，全力開展救援。中國紅十字會向緬方提供的救災物資援助已經運抵緬甸，正在運往瓦城（大陸稱「曼德勒」）災區的途中，目前救援人員和物資均安全。

郭嘉昆說，大災面前人命關天，當務之急是全力抗震救災。中方衷心希望緬甸各族各派同心同德、共克時艱，強烈敦促緬甸各方確保中方在內的各國救援人員和物資安全，確保救援運輸通道暢通。中方願根據緬方的需要盡己所能，向緬甸災區提供救援和支持。